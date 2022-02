Postawiła na nogi ZUS. Posprząta Polski Ład?

Gertruda Uścińska, obecna prezes ZUS jest coraz częściej wymieniana w kuluarowych spekulacjach jako kandydatka na ministra finansów po dymisji Tadeusza Kościńskiego. Jako prezes ZUS zyskiwała dobre oceny. Czy da radę na ministerialnym stanowisku?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Finanse pod kontrolą

Zorganizowana i pracowita

Wyhamowana reforma

Priorytetem uporządkowanie Polskiego Ładu

Kariera naukowa

- Robimy wszystko, aby pracownicy Zakładu coraz lepiej zarabiali. Tylko w latach 2015-2020 fundusz na wynagrodzenia naszych pracowników wzrósł o prawie miliard złotych. To bezprecedensowy wzrost, dzięki któremu przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS w 2020 r. było wyższe o 434 zł od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – tłumaczyła wówczas prof. Uścińska, przypominając, że ZUS jest instytucją państwową i jego budżet, w tym wielkość środków na wynagrodzenia, jest ustalany przez rząd i parlament, a nie przez zarząd Zakładu.Prezes ZUS udało się również utrzymać dobrą sytuację finansową Zakładu. Rzecz jasna z powodu czynników demograficznych kwoty uzyskiwane ze składek nie pokrywają świadczeń i zawsze – przynajmniej w obecnym modelu systemu emerytalnego – potrzebne są rządowe dotacje.Za jej urzędowania zdarzało się jednak, że Zakład rezygnował z części dofinansowania z budżetu. Tak było w ubiegłym roku, kiedy ZUS zdecydował się nie wykorzystywać dotacji z budżetu państwa i zwolnił 19,5 mld zł. Według budżetowego planu dopłata do FUS miała pierwotnie pochłonąć 59,5 mld zł. To oczywiście efekt dobrej ( a z pewnością lepszej niż się obawiano) sytuacji na rynku pracy. Z drugiej strony można jednak powiedzieć, że do tej poprawy przyczyniły się również działania ZUS w ramach tarcz.To zresztą nie był pierwszy taki przypadek – ZUS zrezygnował już z części dotacji w 2018 roku (chociaż wówczas chodziło o znacznie mniejsze kwoty – nieco ponad 5 mld zł) i także wówczas było to nie tylko efektem dobrej sytuacji na rynku pracy, ale działaniom ZUS. Finansom FUS pomogła wówczas reforma e-składki, która zakładała, że płatnik przekazuje wszystkie należności do ZUS na jedno konto. Przy okazji wprowadzono też zasadę, że z wpłacanych pieniędzy najpierw regulowane są zaległości.Gdyby Gertruda Uścińska przyjęła propozycję premiera i objęła fotel ministra finansów, nie przerażą ją z pewnością wielkie kwoty, jakimi obraca budżet państwa. Sama na co dzień ma do czynienia z niewiele mniejszymi – w obu przypadkach liczone są w setkach miliardów złotych – według planu na ten rok wpływy FUS (czyli podstawowego funduszu Zakładu) wyniosły ok. 250 mld zł, wydatki – nieco ponad 300 mld (w zależności od przyjętego scenariusza). Dla porównania: tegoroczny budżet państwa przewiduje niespełna 492 mld zł wpływów i 521,8 mld zł wydatków. Rząd wielkości jest zatem podobny.- Jeżeli prezes Uścińska rzeczywiście otrzymała znaną propozycję, było to zapewne związane z wysoką oceną jej pracy w ZUS – twierdzi dr Wojciech Nagel, członek rady nadzorczej ZUS – Również moja ocena jej kompetencji jest bardzo wysoka, a w ciągu ostatnich trzydziestu lat współpracowałem z większością prezesów ZUS – dodaje.Podobnie pochlebnie wypowiada się o kandydatce Paweł Wojciechowski, były główny ekonomista ZUS i były minister finansów. - Spośród pojawiających się w mediach kandydatur, ta jest zdecydowanie najlepsza. To bardzo dobrze zorganizowana i pracowita osoba - twierdzi ekonomista. - Nie mogą o niej powiedzieć złego słowa jako prezes ZUS - dodaje.Jakie są jej atuty? – to przede wszystkim osoba o wybitnych zdolnościach menedżerskich.Przeprowadziła Zakład przez trudny czas – mówi dr Nagel, przypominając, ze w ostatnich czasach ZUS obciążono wieloma nowymi obowiązkami (np. od początku roku to Zakład wypłaca świadczenia z tytułu 500+), a mimo to podległa jej instytucja nie tylko im podołała, ale i zwiększyła swoją efektywność.To za sprawą cyfryzacji funkcjonalności Zakładu, która – zdaniem dr Nagela – była jednym z największych osiągnięć sześcioletniego urzędowania w fotelu prezesa ZUS. – Nie tylko usprawniło to pracę w ZUS, ale też sprawiło, że instytucja stała się przyjaźniejsza dla ubezpieczonych. Każdy z nich ma wgląd w swoje konto, także załatwianie spraw urzędowych jest znacznie łatwiejsze - twierdzi.Podkreśla również, że oprócz zdolności menedżerskich prof. Gertruda Uścińska jest jedną z najwybitniejszych ekspertek jeśli chodzi o koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Prowadzi ZUS w czasach trudnych – ze względów demograficznych i pandemii w gospodarce.Czy były porażki? Nie spełniły się wprawdzie zapowiedzi Gertrudy Uścińskiej, że w ciągu dwóch lat zostanie przeprowadzona konieczna reforma systemu orzecznictwa ZUS. Niekoniecznie jednak winę w tym względzie należałoby przypisywać prezes ZUS – pod koniec 2020 r. prezes Uścińska jako przewodnicząca Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do pracy, poinformowała o zakończeniu prac Zespołu i przygotowaniu projektu stosownej ustawy.Teraz „piłka” leży już po stronie polityków. Według ostatnich zapowiedzi przedstawicieli resortu i pracy ustawa może wejść w życie w 2024 roku.- To co było po stronie ZUS do zrobienia, zostało w tej sprawie zrobione. Proszę pamiętać, że Zakład jest instytucją wykonawczą – tłumaczy Wojciech Nagel. – Mam nadzieję, że ta reforma szybko wejdzie w życie, gdyż jest bardzo potrzebna -dodaje.Być może – o ile przyjmie propozycje premiera - będzie miała większą siłę przebicia w sprawie tej reformy. Podobnie jak w przypadku oskładkowania wszystkich umów zleceń, co – jako prezes ZUS – postuluje od lat. Można tez oczekiwać dalszych – po PIT-0 (zwolnienie z podatku dla tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale rezygnują czasowo ze świadczenia emerytalnego kontynuują pracę) zachęt do wydłużenia aktywności zawodowej.Prof. Uścińska przy okazji niemal każdej wypowiedzi publicznej namawia do dłuższej pracy, odżegnując się jednak od pomysłów ustawowego podniesienia wieku emerytalnego. Emerytura to prawo, a nie obowiązek. Ważne, aby Polacy mogli dokonać racjonalnego wyboru w oparciu o rachunek ekonomiczny, ale i rachunek zdrowia. Chodzi o to, aby przekonywać do późniejszego przechodzenia na emeryturę na zasadzie zachęt, a nie przymusu- podkreślała prezes ZUS.Zdaniem Pawła Wojciechowskiego jej głównym zadaniem w ministerstwie finansów byłoby jednak posprzątanie Polskiego Ładu. Czy podoła? - Jej atutem jest to, że jest świetnie zorientowana w realiach tego programu, chociażby z racji tego, że ZUS realizuje jego istotną część jak np. pobór i rozliczanie składki zdrowotnej - uważa Paweł Wojciechowski.Podkreśla, że chociaż prof. Uścińska nie siedzi na co dzień w zagadnieniach stricte makroekonomicznych, to nie musi ją to dyskwalifikować jako kandydata na ministra finansów. - Wszystko będzie zależało od zespołu, jaki sobie dobierze. Pani profesor natomiast bardzo dobrze zna się na wdrażaniu reform w strukturach administracji publicznej a to cenna i rzadka umiejętność - twierdzi Paweł Wojciechowski, przypominając, że wdrożyła w ZUS wiele nowych rozwiązań i programów - jak wspomniane działania w ramach tarcz kryzysowych i cyfryzacji i dokonała tego, mimo, że płace w ZUS nie są konkurencyjne w stosunku do innych instytucji.Gertruda Uścińska w 1981 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1987 uzyskała w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 2006 została na Uniwersytecie Warszawskim doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce specjalność polityka społeczna. 17 lipca 2015 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk społecznych.Zawodowo związana z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, a od 1989 również z Uniwersytetem Warszawskim. Została wykładowczynią w Instytucie Polityki Społecznej UW. Objęła stanowiska profesora nadzwyczajnego w obu tych instytucjach. Była również prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Członkini Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, w kadencji 2020–2024 przewodnicząca tego komitetu. 11 lutego 2016 została powołana na prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Jeżeli obejmie proponowaną posadę będzie siódmym ministrem finansów w nieco ponad sześcioletnim okresie rządów obecnej formacji (wliczając w to kilkumiesięczny okres, kiedy resortem kierował premier Morawiecki). A i tak jest to znacznie stabilniejsza posada niż w okresie pierwszych rządów PiS, kiedy w ciągu dwóch lat mieliśmy czterech ministrów finansów, a właściwie pięciu, bo Zyta Gilowska pełniła tę funkcję dwukrotnie.