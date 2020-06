Postępowania restrukturyzacyjne przed silnymi wzrostami

W maju liczba postępowań restrukturyzacyjnych osiągnęła stan sprzed epidemii, ale to dopiero w danych za czerwiec będą widoczne skutki wpływu epidemii koronawirusa na kondycję przedsiębiorstw. - Lawina pism z sądów nadchodzi dopiero w tej chwili – podkreśla Andrzej Głowacki, prezes DGA. Przewiduje, że w kolejnych miesiącach będzie ona szybko rosła, ponieważ gospodarka zbyt wolno wraca do normalnego funkcjonowania, żeby można było odrobić straty. Nadzieją na skuteczne działania restrukturyzacyjne są rozwiązania prawne zawarte w Tarczy 4.0.

Nadzieja w Tarczy 4.0

1) przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne pod warunkiem obwieszczenia tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i podpisania umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym;

2) od chwili obwieszczenia faktu rozpoczęcia postępowania w MSiG przedsiębiorca wraz z doradcą restrukturyzacyjnym (nadzorcą układu) będą mieli cztery miesiące na porozumienie się z wierzycielami oraz złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu;

3) w ciągu tych czterech miesięcy majątek przedsiębiorcy będzie pod ochroną - zawieszone będą postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa oraz zabezpieczone rzeczowo. Zabronione będzie również wypowiadanie istotnych dla przedsiębiorcy umów, m.in. umowy dzierżawy czy najmu nieruchomości.

4) Po akceptacji układu dłużnik będzie miał możliwość występowania o nowe finansowanie, ale bez zgody nadzorcy nie będzie mógł podejmować poważniejszych czynności majątkowych.

Według autorów raportu kryzys wywołany epidemią COVID-19 dotknie wszystkie firmy. Część z nich - nawet pomimo pomocy państwa - nie przetrwa lub będzie wymagała restrukturyzacji. Uderzenie w firmy będzie wielokanałowe i rozłożone w czasie – hibernacja i załamanie popytu, a po odmrożeniu gospodarki problemy z łańcuchami dostaw, dostępnością pracowników czy utratą płynności przez kontrahentów. Uderzy to pośrednio w branże zależne od koniunktury – m.in. transport, reklamę oraz produkcję dóbr inwestycyjnych.Załamanie koniunktury najbardziej wrażliwe są firmy usługowe (handel odzieżą, turystyka, linie lotnicze) oraz zajmujące się produkcją dóbr konsumenckich trwałych (samochody, meble, RTV).W danych za maj dotyczących restrukturyzacji jeszcze tego nie widać. W okresie I-V 2020 najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się rolnictwem (24,59 proc.) i przetwórstwem przemysłowym (20,77 proc.). Jeżeli zaś chodzi o główne PKD, to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem.Z analiz COIG wynika, iż w pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 31,72 proc. i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 30,11 proc. oraz gospodarstwa rolne (21,51 proc.). Natomiast najczęściej wybieraną formą restrukturyzacji jest przyspieszone postępowanie układowe 59,68 proc.Obecne wybory przedsiębiorców nie odbiegają zbytnio od ich preferencji co do formy restrukturyzacji w okresie od lutego 2016 r., a więc momentu, kiedy weszły w życie przepisy Prawo restrukturyzacyjne, wprowadzające nowy typ postępowania, umożliwiające restrukturyzację m.in. w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Z przywoływanego już raportu wynika, że na 1632 postępowań restrukturyzacyjnych 62 proc. dotyczyło przyspieszonych postępowań układowych, 25 proc. sanacyjnych, 11 proc. postępowań układowych, a tylko 2 postępowań o zatwierdzenie układu.Według specjalistów niepokojące jest to, że obecny czas trwania wszystkich pięciu kluczowych postępowań do zatwierdzenia układu wydłużył się do 248 dni. Trzeba też pamiętać, że tylko niecałe 30 proc. postępowań kończy się sukcesem, czyli zawarciem układu.Zobacz też: Dobra nowina dla dłużników. Tarcza 2.0 daje czas na restrukturyzację Dlatego tak ważne jest, żeby ułatwienia przewidywane w Tarczy 4.0 zostały jak najszybciej wprowadzone w życie. Tarcza przewiduje bowiem, że: