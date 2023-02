Postępują prace na budowie dworca głównego w Olsztynie

Prace związane z wylaniem fundamentów oraz prace rozbiórkowe na peronie odbywają się obecnie na budowie nowego głównego dworca kolejowego w Olsztynie. Mieszkańcy będą mogli z niego korzystać w drugiej połowie tego roku.

Jak poinformował PAP Bartłomiej Sarna z biura komunikacji PKP SA., budowa dworca postępuje. Od strony pl. 3 Maja trwają prace związane z budową fundamentów nowego Olsztyna Głównego, a w pozostałej części wykopu trwają prace przygotowawcze. Równolegle do nich prowadzona jest rozbiórka wiaty przy peronie 1. oraz ściany kondygnacji na poziomie -1 od strony torów.

Nowy Dworzec Kolejowy Olsztyn Główny to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w stolicy Warmii i Mazur. Powstanie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Będzie to czwarty w kolejności Dworzec Główny w Olsztynie. Pierwszy wybudowano w 1872 roku, drugi po 1945 roku, na skutek odbudowy pierwszego, natomiast trzeci w latach 1969-1971.

Jak podało biuro prasowe PKP S.A., budowa nowego obiektu ma na celu wyeksponowanie nowoczesnego w formie i bryle budynku dworca oraz stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni wejściowej przed nim, w formie placu miejskiego z dobrym połączeniem z innymi środkami transportu. Niezwykle ważnym aspektem inwestycji jest budowa nowego tunelu pod dworcem i peronami, który pozwoli połączyć, dotychczas rozdzielone torami, dwie części miasta.

Nowy Dworzec Olsztyn Główny, wzniesiony na planie trapezu, z przeszkloną fasadą będzie reprezentacyjny, ale przede wszystkim oryginalny. Na elewacji frontowej znajdą się wielkoformatowy zegar, a tuż pod nim - zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków - pochodzący z dotychczasowego dworca neon +Dworzec Kolejowy+.

Z kolei od strony peronów na elewacji zostanie umieszczony napis z logotypem PKP i nazwą dworca. Długość elewacji od strony peronów wyniesie ok. 73 m, natomiast szerokość pod dachem - około 29 m. W najwyższym punkcie dachu budynek będzie miał około 12 m wysokości. Od strony torów zaprojektowano połączenie bryły z wiatą peronu 1., która nawiąże stylem do dworca. Modernistyczna bryła zostanie przykryta dynamicznym, wystającym poza jej obrys dachem.

Wyglądem w zamyśle architektów ma on przypominać origami lub żagiel, co jest nawiązaniem do charakteru Warmii i Mazur. Nowy dworzec to również funkcjonalna przestrzeń. Budynek będzie składał się z trzech kondygnacji - jednej podziemnej i dwóch nadziemnych. Pierwszą z nich rozdzieli funkcjonalnie przejście prowadzące na perony i dalej w kierunku dzielnicy Zatorze. Po jego zachodniej stronie zlokalizowane będą lokale komercyjne, natomiast po wschodniej przestrzeń obsługi podróżnych, urządzona w nowoczesny sposób, zajmująca łącznie dwie kondygnacje połączone ze sobą ciągami komunikacyjnymi w formie schodów tradycyjnych i ruchomych oraz wind.

W podziemiu zaprojektowano kasy biletowe, toalety oraz strefę podróżnego, natomiast na parterze - reprezentacyjny hol z dostępem do poczekalni, strefy dla rodziców z dziećmi oraz lokali komercyjnych. W samym holu z dużym dostępem światła, który zapewni przeszklona elewacja, znajdą się ergonomiczne ławki dla podróżnych, kosze, gabloty na rozkład jazdy, a także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W jego wnętrzu znajdzie się również przeniesiona z dotychczasowego dworca mozaika oraz tablica z historią dworca.

Budowa nowego dworca Olsztyn Główny to jedna z największych inwestycji PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej koszt to 70,97 mln złotych brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest Torpol S.A., natomiast dokumentację projektową opracowała pracowania architektoniczna TPF Sp. z o.o. z Warszawy.

