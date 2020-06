POT: 87 proc. Polaków planujących urlop chce spędzić go w kraju

87 proc. Polaków, którzy planują urlop w najbliższych miesiącach, chce spędzić go w kraju, najczęściej w górach lub nad morzem - podaje Polska Organizacja Turystyczna. Po to, by wesprzeć branżę, POT rusza z kampanią zachęcającą do podróżowania po Polsce.

Jak zaznaczyła POT we wtorkowym komunikacie, Polacy są spragnieni podróżowania. Z badań przygotowywanych na zlecenie POT wynika, że 87 proc. Polaków, którzy planują urlop w najbliższych miesiącach, zamierza spędzić go w kraju. "To pozwala z optymizmem spojrzeć na perspektywę tegorocznych wakacji" - oceniono. Najczęściej planujemy wyjazdy w góry (34 proc.), nad morze (27 proc.) lub do miejscowości położonych nieopodal jezior (16 proc.).

"Dzięki kolejnym etapom odmrażania gospodarki turystyka krajowa zaczyna się odradzać" - czytamy w informacji.

POT, by wesprzeć polską branżę turystyczną, rozpoczyna kampanię "Odpoczywaj w Polsce". Jej celem jest, jak wyjaśniono, zainspirowanie Polaków do podróżowania po kraju. Akcja została opracowana wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Na potrzeby kampanii POT stworzyła stronę https://odpoczywajwpolsce.pl/, gdzie prezentowana jest oferta turystyczna naszego kraju. "To punkty startowe do odkrywania okolicy" - wskazał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Na umieszczonej na stronie interaktywnej mapie przedstawiono produkty turystyczne nagrodzone Certyfikatami POT, zdobywców tytułu "Polska Marka Turystyczna" oraz laureatów konkursu "EDEN - European Destination of Excellence" i "Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej". POT zachęca też do odwiedzania miejsc znajdujących się na liście światowego dziedzictwa UNESCO czy do poznawania bogactwa parków narodowych.

Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, cytowany w komunikacie POT podkreślił, że Polska jest piękna i ma turystom wiele do zaoferowania. "Jestem przekonany, że na specjalnie stworzonym przez POT portalu każdy znajdzie inspirację do zaplanowania wyjątkowej podróży" - wskazał.

Kampania, która ruszyła we wtorek, potrwa osiem tygodni. W tym czasie oferta turystyczną wszystkich regionów kraju będzie promowana m.in. w cyklu "PnŚ na lato - Odpoczywaj w Polsce" w TVP. Kampanię mają też wspierać spoty m.ni. w kanałach tematycznych TVP oraz Polsat i Polsat News oraz reklamy internetowe.