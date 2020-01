POT: do końca stycznia trwa nabór do akcji "Weekend za pół ceny"

Trwa ostatni tydzień naboru do 8. edycji akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" - poinformowała w poniedziałek Polska Organizacja Turystyczna. Udział w akcji, to szansa na pozyskanie przez przedsiębiorców turystycznych nowych klientów i okazja do darmowej reklamy - dodano.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - czytamy w komunikacie POT.

"Akcja powstała z myślą o przedsiębiorcach, a jej celem jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce i zachęcenie Polaków do podróżowania, niezależnie od pory roku" - wskazał, cytowany w komunikacie wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Rejestrować można się do końca stycznia, za pomocą formularza na stronie www.polskazobaczwiecej.pl.

POT przypomniał, że partnerzy, którzy wzięli udział w poprzedniej edycji, nie muszą się rejestrować. Wystarczy, że zaktualizują ofertę na swoim koncie - wskazano.

Według prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Roberta Andrzejczyka, udział w projekcie to dla przystępujących do niej partnerów także doskonała okazja do darmowej reklamy. Jak zaznaczył, POT przeprowadzi kampanię marketingową dla partnerów w internecie, mediach i środkach transportu.

Wskazał, że akcja będzie promowana również poza Polską. W krajach, z których przyjeżdża do nas ponad 2/3 wszystkich zagranicznych turystów czyli z Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji i Ukrainy, także z Finlandii, Norwegii i Szwecji.

W komunikacie czytamy, że akcję "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" organizuje Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Partnerem strategicznym inicjatywy są Polskie Linie Lotnicze LOT, a PKS Polonus i PKP Intercity wspierają ją jako partnerzy promocyjni.