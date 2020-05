POT: konkurs "Czekamy na Was!” rozstrzygnięty

Istebna, Hevelianum, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Mleka w Grajewie, Muzeum Wsi Kieleckiej i Park Etnograficzny w Tokarni, to laureaci konkursu dla branży turystycznej "Czekamy na Was!” - poinformowała we wtorek Polska Organizacja Turystyczna.

Jak czytamy w komunikacie, na przełomie kwietnia i maja Polska Organizacja Turystyczna (POT) zorganizowała konkurs "Czekamy na Was!". Jest on kontynuacją oddolnych kampanii branżowych, informujących turystów, że miasta i regiony zaczekają na nich aż do momentu, gdy podróżowanie będzie bezpieczne - podano.

Wskazano, że POT postanowiła zorganizować konkurs "Czekamy na Was!", by przypomnieć turystom, że mamy w Polsce wiele atrakcyjnych produktów turystycznych, które nie mogą się doczekać, aż wrócą do nich odwiedzający.

"Polska branża turystyczna powoli zaczyna się odradzać. Od 4 maja hotele i obiekty noclegowe mogą być otwarte. To tylko kwestia czasu, kiedy turyści będą mogli odwiedzać wszystkie atrakcje turystyczne" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) Robert Andrzejczyk.

"Chcieliśmy przypomnieć Polakom, jak wiele ciekawych miejsc czeka na nich i już zachęcić ich do planowania przyszłych podróży" - dodał.

Do udziału w konkursie zaproszono produkty turystyczne uhonorowane Certyfikatem POT w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny lub tytułem Najlepszej Europejskiej Destynacji Turystycznej EDEN (turystyka zrównoważona), a także laureaci projektu Polskie Marki Turystyczne czy konkursu "Na Wsi Najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej - podano.

Jak poinformował POT pośród 50 zgłoszeń wybrano 5 laureatów: miejscowość Istebna, naukowe centrum Hevelianum, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Mleka w Grajewie i Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni.

Jak wskazano, nagrodą w konkursie jest kampania promocyjna obejmująca prezentację nagrodzonych filmików na profilach mediów społecznościowych Polskiej Organizacji Turystycznej oraz w serwisach www.polska.travel, www.pot.gov.pl. W późniejszym etapie filmy będą również promowane na rynkach zagranicznych, na których obecny jest POT.