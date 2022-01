POT: płatności Polskim Bonem Turystycznym przekroczyły 2 mld zł

Płatności Polskim Bonem Turystycznym na początku stycznia przekroczyły 2 mld zł - poinformowała w piątek Polska Izba Turystyczna. Z tej formy płatności skorzystało ok. pięć milionów dzieci.

"Polski Bon Turystyczny, czyli jeden z głównych instrumentów wypracowanych w celu ożywienia turystyki odniósł olbrzymi sukces nie tylko w wymiarze społecznym, ale i gospodarczym" - powiedział cytowany w informacji sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Dodał, że 2 mld zł, które wpłynęło do polskich przedsiębiorców pozwoliło wielu z nich utrzymać się w czasach tak zwanej turystyki niepewności. "Bon spełnił swoją rolę również w sferze patriotycznej, ponieważ Polacy na nowo zakochali się w swojej ojczyźnie, odkryli nowe, nieznane dotąd miejsca i tę miłość do własnego kraju przekazują także swoim dzieciom. Spodziewamy się, że nawet po zakończeniu programu polskie rodziny będą chętnie spędzać wakacje w Polsce" - wskazał.

Napisano, że liczba aktywnych bonów wynosi obecnie prawie 3,3 miliona, z czego niemal 80 proc. zostało już przynajmniej częściowo wykorzystanych. Wyliczono też, że tylko w roku 2021 aktywowano około 2 milionów bonów, a pierwszy tydzień 2022 roku przyniósł przedsiębiorcom uczestniczącym w programie wpływ na kwotę ponad 16 mln złotych. "Wartość ta pokazuje, że rodzice i opiekunowie wybierają właśnie tę formę rozliczenia planując zbliżające się ferie zimowe swoich dzieci" - czytamy.

Przypomniano, że projekt finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 potrwa jeszcze 9 miesięcy, dając możliwość zapłaty bonem za wypoczynek w okresie ferii zimowych, weekendu majowego, w ramach zielonych szkół czy wycieczek szkolnych, ale przede wszystkim w trakcie najbliższych wakacji.

Dodano, że podpisana 20 grudnia 2021 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wydłużyła termin na dokonywanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego do 30 września 2022 r., co stworzyło uprawnionym warunki do jego pełniejszego wykorzystania.

Jak wskazała p.o. prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel, wcześniejszy termin upływał pod koniec marca 2022 r. "Zważywszy na liczbę zachorowań i obowiązujące w obiektach hotelarskich i turystycznych ograniczenia, realizacja świadczenia mogłaby być utrudniona" - wyjaśniła. Dodała, że dzięki wydłużeniu okresu płatności, polskie rodziny będą

mogły cieszyć się wspólnie spędzonymi chwilami również w trakcie najbliższych wakacji letnich. Wskazała, że w minionym roku w samym tylko okresie między czerwcem a wrześniem Polacy zrealizowali płatności na łączną sumę ponad 1,2 miliarda złotych. "Wierzymy, że w analogicznym okresie będzie podobnie, co pozwoli zbliżyć się do zabezpieczonych 4 miliardów złotych - podsumowuje Salamończyk-Mochel.

Polski Bon Turystyczny jest rządową formą wsparcia dla polskich rodzin i przedsiębiorców z branży turystycznej. Świadczeniem zostało objętych ponad 7 milionów dzieci. Projekt pozwala zrealizować plany wyjazdowe zwłaszcza tym osobom, które nie mogłyby sobie pozwolić na wspólne wyjazdy weekendowe, zimowe czy wakacyjne.

