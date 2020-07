POT: ponad 1000 miejsc noclegowych z certyfikatem „Obiekt Bezpieczny Higienicznie"

Już ponad 1000 miejsc noclegowych z całego kraju może posługiwać się certyfikatem „Obiekt Bezpieczny Higienicznie. Stosujemy się do zaleceń” - powiedział PAP prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Dodał, że w Polsce miejsca te już są promowane, promocja za granicą - za tydzień.

Jak wyjaśnił, to obiekty, które deklarują, że świadczą usługi zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

"Zachęcam wszystkich turystów zapoznania się z informacjami z zakładki "Bezpieczne podróże" na stronie odpoczywajwpolsce.pl. Znajduje się tam także interaktywna mapa, dzięki której można sprawdzić, które obiekty z danego województwa dołączyły do projektu" - wskazał szef Organizacji.

Dodał, że POT rozpoczęła kampanię promującą te obiekty w ogólnopolskich portalach internetowych np. onet.pl, wp.pl, interia.pl. "W przyszłym tygodniu będziemy je promować także na rynkach zagranicznych" ― poinformował Andrzejczyk.

Z opublikowanego w czerwcu badania na zlecenie POT wynika, że 87 proc. Polaków, którzy planują urlop w najbliższych miesiącach, zamierza spędzić go w kraju. "To pozwala z optymizmem spojrzeć na perspektywę tegorocznych wakacji" - oceniono. Najczęściej planujemy wyjazdy w góry (34 proc.), nad morze (27 proc.) lub do miejscowości położonych nieopodal jezior (16 proc.).

Organizacja przypomniała, że w ramach wspierania krajowej turystyki, wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi uruchomiła kampanię "Odpoczywaj w Polsce", której celem jest - jak wyjaśniono - zainspirowanie Polaków do podróżowania po kraju.

Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z kilkudziesięciu działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Jej celem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. POT ma swoje przedstawicielstwa w 14 krajach świata (Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Niemcy, USA, Rosja, Szwecja, Chiny, Wielka Brytania, Włochy, Ukraina) - czytamy na stronie Organizacji.