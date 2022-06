POT promuje turystykę wiejską na muralach w Warszawie i Krakowie

Ekologiczne murale w Warszawie i Krakowie do końca czerwca będą promować turystykę wiejską - poinformowała w piątek Polska Organizacja Turystyczna.

Jak poinformowała w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna, celem kampanii jest promocja turystyki wiejskiej oraz najlepszych destynacji agroturystycznych wśród mieszkańców polskich miast. Bogata oferta wypoczynku na wsi stanowi atrakcyjną formę spędzenia wolnego czasu, zwłaszcza dla osób z dużych ośrodków miejskich, turystów aktywnych oraz polskich rodzin.

Dużym wsparciem wyjazdów "na wieś" jest Polski Bon Turystyczny, którym opłacić można pobyt w obiektach agroturystycznych - dodano.

Jak wskazał, cytowany w komunikacie prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, POT dostrzega rosnący popyt na tę formę wypoczynku. "Wyjazdy w tereny wiejskie, szczególnie we wschodnich regionach Polski, pozwalają uciec od codziennego pędu, wyciszyć się i nabrać sił blisko natury. Chcemy zachęcić mieszkańców miast do krótkiego lub dłuższego resetu i czerpania wszystkimi zmysłami tego, co najlepsze do zaoferowania ma polska wieś" - zachęcił.

