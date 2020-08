POT prosi o zgłaszanie nieprawidłowości związanych z bonem turystycznym

Sprzedawanie bonów turystycznych jest niezgodne z przeznaczeniem, Polska Organizacja Turystyczna prosi o zgłaszanie nieprawidłowości - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy POT Grzegorz Cendrowski. Przestrzegł przed aukcjami, na których są sprzedawane bony turystyczne.

Jak podają media, w internecie pojawiły się ogłoszenia o sprzedaży obowiązującego od 1 sierpnia br. Polskiego Bonu Turystycznego.

Cendrowski podkreśla, że za pomocą bonu turystycznego można dokonać płatności za usługi na rzecz dziecka, któremu przyznano dodatek lub świadczenie wychowawcze. "Sprzedawanie bonów jest zatem niezgodne z przeznaczeniem" - ocenił.

"Polska Organizacja Turystyczna reagując na doniesienia medialne uruchamia maila: nieprawidlowosci@bonturystyczny.gov.pl i prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących bonu turystycznego. Zgłoszenia będą kierowane do organów ścigania. Polska Organizacja Turystyczna przestrzega przed takimi aukcjami. Może to być kolejny pomysł naciągania beneficjentów na bon turystyczny" - ostrzegł rzecznik.

Przypomniał, że sam 16-znakowy kod nie wystarczy, aby zrealizować transakcję. Podczas jej potwierdzania, trzeba podać czterocyfrowy pin, który otrzymamy na numer telefonu podany podczas aktywacji bonu.

"Przy zakupie takiego bonu, nie będziemy mieli też pewności, czy kod nie został już zrealizowany. Prosimy zatem wszystkich beneficjentów o to, żeby byli uważni" - dodał Cendrowski.

Zaznaczył, odpowiadając na pytania PAP, że bonem można płacić za pobyt także rodziców. "Warunek jest taki, żeby z opłaconej usługi korzystało również dziecko" - zastrzegł.

Zgodnie z podanymi przez niego danymi do 3 sierpnia wydano 229 tys. 679 bonów o łącznej wartości 195 mln 610 tys. 250 zł. Beneficjenci dokonali 5 tys. 79 płatności bonami na łączną kwotę 3 mln 873 tys. 962,79 zł. W rejestrze POT znajduje się 9 tys. 248 podmiotów.

Polski Bon Turystyczny można aktywować od 1 sierpnia br. Na platformie PUE ZUS mogą to zrobić rodzice dzieci do 18. roku życia.

Bon to elektroniczny dokument uprawniający do świadczenia w wysokości 500 zł na każde dziecko, za pomocą którego będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski zarejestrowanym podmiotom, również organizacjom pożytku publicznego. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Świadczenie to będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.

Lista zarejestrowanych podmiotów jest dostępna na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej.