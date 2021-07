POT: Z bonów turystycznych skorzystało 3,5 mln dzieci

W programie Polski Bon Turystyczny aktywowano dotąd 2,2 mln bonów o wartości ponad 1,9 mld zł. Z bonów skorzystało już 3,5 mln dzieci - powiedział PAP Przemysław Marczewski z Polskiej Organizacji Turystycznej. W programie zarejestrowanych jest ponad 26,4 tys. obiektów z całej Polski.

Marczewski dodał, że Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła infolinię do usprawnienia komunikacji i obsługi beneficjentów bonu turystycznego "w zakresie dotyczącym wniosków o ustalenie prawa do Polskiego Bonu Turystycznego".

Jak wyjaśnił Marczewski, infolinia 800 702 270 nie służy do aktywacji bonu; za jej pośrednictwem rodzice, którzy złożyli lub będą składać wnioski o ustalenie prawa do Polskiego Bonu Turystycznego, mogą uzyskać wszelkie informacje z tym związane.

"Ze względu na problemy z ePUAP-em, które pojawiały się od kilku miesięcy, m.in. podczas logowania, zdecydowaliśmy o uruchomieniu infolinii, by ułatwić beneficjentom uzyskanie informacji o sposobie składania lub statusie złożonych przez nich wniosków" - powiedział przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej. Dodał, że organizacja jest w stałym kontakcie z resortem cyfryzacji, który zarządza platformą ePUAP.

"Wnioski złożone za pośrednictwem ePUAP są prawidłowe i zostaną rozpatrzone, jednak mogą być odczytane z opóźnieniem. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku dotyczącego ustalenia prawa do bonu, mogą skorzystać również z poczty tradycyjnej i wysłać dokumenty bezpośrednio na adres: Polska Organizacja Turystyczna, Departament Bonu Turystycznego, ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka" - wskazał Marczewski. Dodał, że do dyspozycji beneficjentów wciąż jest dostępny ogólny numer 22 11 22 111, pod którym można uzyskać podstawowe informacje, dotyczące obsługi Polskiego Bonu Turystycznego.

Jak wskazał Marczewski, wnioski o przyznanie bonu turystycznego przesyłane do POT pocztą powinny być podpisane przez rodzica uprawnionego do świadczenia 500+. "Do wniosku, należy dołączyć oryginalne, aktualne zaświadczenie, potwierdzające, że 18 lipca 2020 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, przysługiwało mu prawo do świadczenia wychowawczego. Można je uzyskać w ośrodku, który wypłaca 500 plus - np. MOPS, GOPS czy Urząd Gminy" - wyjaśnił.

Według POT, rodzice aktywowali dotąd 2,2 mln bonów turystycznych o wartości 1 mld 929 mln 191 tys. zł. Do programu, na który przeznaczono łącznie 4 mld zł, włączyło się 26 tys. 440 przedsiębiorców turystycznych, czyli właścicieli obiektów noclegowych, organizacji pożytku publicznego, biur podróży i innych organizatorów turystyki. "Każdego dnia notujemy średnio 150 rejestracji podmiotów turystycznych, które dołączają do bazy obiektów przyjmujących płatności Polskim Bonem Turystycznym" - wyjaśnił Marczewski. Jego zdaniem, udział w programie jest dla przedsiębiorców opłacalny, "bo Polacy chcą korzystać z płatności bonem, szczególnie w okresie wakacji, ale także poza szczytem sezonu, kiedy obłożenie obiektów turystycznych jest mniejsze".

Jak przypomniał, Polski Bon Turystyczny ma dwie grupy beneficjentów. "Rodziny z dziećmi, które dzięki świadczeniu mogą sobie pozwolić na wypoczynek, oraz przedsiębiorców, którym bon może pomóc w odrobieniu strat poniesionych z powodu epidemii COVID-19" - przypomniał Marczewski.

Za pomocą realizowanego od sierpnia 2020 r. bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. Można nim płacić również za wycieczki jednodniowe, które nie obejmują noclegu.

Polska Organizacja Turystyczna, która odpowiada za obsługę i promocję bonu, zwraca uwagę, że przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. W ten sposób rodzic zapłaci też za pobyt dziecka na "zielonej szkole", kolonii, wycieczce czy obozie - harcerskim, sportowym, rekreacyjnym, zarówno latem, jak i zimą, realizowanych przez organizatora turystyki lub organizację pożytku publicznego.

Bonem można płacić za usługi realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. Aktualna lista tych podmiotów dostępna jest na stronie internetowej Polskiego Bonu Turystycznego bonturystyczny.gov.pl. Za pomocą bonu można płacić wielokrotnie, do wyczerpania pełnej kwoty.

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, należy założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u, gdzie można aktywować bon, a w przypadku jego braku złożyć wniosek o przyznanie świadczenia za pośrednictwem Polskiej Organizacji Turystycznej.

