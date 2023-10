Potężna kara dla firmy audytorskiej KPMG

Brytyjska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej nałożyła na firmę audytorską KPMG karę w wysokości 21 milionów funtów szterlingów. To najwięcej w historii branży audytorskiej.

Co ciekawe, według "Financial Times" kara dla KPMG mogła być jeszcze wyższa i wynieść 30 milionów funtów. Niższy wymiar kary firma audytorska zawdzięcza temu, że współpracowała w wyjaśnieniu upadłości firmy budowlanej Carillion.

Główną część kary – 18,55 mln funtów – zapłaci spółka KPMG LLP, resztę – KPMG Audit Plc.

Ponadto organ regulacyjny ukarał dwóch byłych partnerów KPMG grzywną w łącznej wysokości 420 tys. funtów i nakazał firmie zrekompensowanie kosztów w wysokości 5,3 mln funtów.

Za co dokładnie KPMG zostało ukarane?

Historia sięga 2014 roku. Carillion była drugą co do wielkości firmą budowlaną w kraju i jednym z najważniejszych wykonawców prac dla rządu, ale pogrążyła się w długach i w styczniu 2018 roku ogłosiła likwidację, nie mogąc dojść do porozumienia z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Tymczasem kontrola przeprowadzona przez KPMG wykazała, że ​​sprawozdania finansowe Carillion za lata 2014-2016 są uczciwe i nie uwzględniła licznych przesłanek wskazujących na nierentowność podstawowej działalności spółki oraz utrzymywanie przepływów pieniężnych przy użyciu krótkoterminowych, niezrównoważonych metod - stwierdziła Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej.

Upadek brytyjskiej firmy budowlanej wywołał kontrowersje polityczne i doprowadził do wezwań do reformy branży audytorskiej – przypomniał Financial Times.

Szef KPMG w Wielkiej Brytanii John Holt, którego słowa cytuje dziennik, zauważył, że w sprawie Carillion nie może obronić pracy firmy.