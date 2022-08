"Potężne tąpnięcie PKB". Fatalne dane z polskiej gospodarki

🇵🇱 Bum! Polski PKB spowolnił znacząco z 8,5% do 5,3% r/r (konsensus 6%). To potężne tąpnięcie w ujęciu odsezonowanym: -2,3% kw/kw. To z kolei znaczy, że strumień PKB w tym roku niemal stoi... Szczegóły będą bardzo ciekawe, ale to dopiero pod koniec miesiąca.