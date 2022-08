Powiało optymizmem z polskiego przemysłu. "Wciąż możemy miękko wylądować"

Produkcja przemysłowa w lipcu 2022 r. wzrosła o 7,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa jednak wzrosła w lipcu względem czerwca, przerywając trzymiesięczną serię spadków, co ekonomiści odczytują jako powiew optymizmu.

Po publikacji danych na temat PKB poznaliśmy kolejne ważne informacje o polskiej gospodarce. GUS pokazał najnowsze dane o kondycji polskiego przemysłu.

Analitycy zwracają uwagę, że udało się przerwać negatywną passę po trzech miesiącach spadków, jednak ich optymizm jest więcej niż ostrożny.

Oceny co do kondycji polskiego przemysłu w kolejnych miesiącach są raczej zgodne, perspektywy pozostają słabe.

W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,6 proc. w porównaniu z lipcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z czerwcem br. spadła o 6,5 proc.

Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji o 7,3 proc., a mdm spadku o 6,6 proc.

W okresie styczeń – lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 17,0 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja

sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,2 proc. wyższym niż w analogicznym

miesiącu ub. roku i o 0,5 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w czerwcu i lipcu:

lipiec lipiec czerwiec czerwiec rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 7,6 -6,5 10,4 -0,3 górnictwo i wydobywanie 22,0 -7,0 25,2* 7,6* przetwórstwo przemysłowe 7,4 -6,9 9,9* 0,0* wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7,7 -1,1 12,8* -7,6* dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,2 -5,2 7,2* 1,7*

* - dane skorygowane

Powiało lekkim optymizmem

Analitycy upatrują pozytywnych wieści w opublikowanych danych na temat polskiego przemysłu. Eksperci Banku Pekao zwracają uwagę na fakt, że udało się przerwać serię spadków, za sprawą wzrostu o 0,5 proc. Od razu jednak studzą nadmierny optymizm.

"Tym niemniej, perspektywy przemysłu na kolejne miesiące pozostają słabe. Wracamy do trendu wieloletniego" - stwierdzili na Twitterze.

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 7,6% r/r, nieco powyżej prognoz. W ujęciu miesięcznym udało się przerwać negatywną passę (wzrost produkcji o 0,5% m/m s.a.). Tym niemniej, perspektywy przemysłu na kolejne miesiące pozostają słabe. Wracamy do trendu wieloletniego. pic.twitter.com/L2DrOkTObf — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) August 19, 2022

Również ekonomiści BNP Paribas wskazują. że lipcowe dane mogą napawać lekkim optymizmem, ale kolejne miesiące przyniosą weryfikację stanu polskiego przemysłu.

Po spadkach produkcji sprzedanej przemysłu w okresie od marca do czerwca, w lipcu wolumen sprzedaży w przemyśle zwiększył się o 0.5%. Pewna dawka optymizmu po bardzo słabych danych o wzroście PKB w II kwartale, choć sądzimy, że w kolejnych miesiącach czekają nas kolejne spadki. pic.twitter.com/mTSlfBPt7f — BNP Paribas o Rynkach (@BNP_rynki) August 19, 2022

Ekonomiści PKO BP uważają natomiast, że pomimo słabych danych o PKB, informacje z przemysłu pozwalają oczekiwać relatywnie miękkiego wyhamowania gospodarki, a nie drastycznej recesji.

Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 7,6% r/r (wobec 10,4% r/r w czerwcu). Po 3 miesiącach spadków w ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła wobec czerwca o 0,5% (sa) – miękkie lądowanie gospodarki jest nadal w grze – przemysł i eksport trzymają się mocno, mimo recesji w 🇩🇪 pic.twitter.com/8ZAJ0YqIge — PKO Research (@PKO_Research) August 19, 2022

Zdaniem Mariusza Zielonki, analityka Konfederacji Lewiatan, przemysł wraca do "normalnego, przedpandemicznego trybu działania". "Niestety, z negatywną perspektywą na najbliższą przyszłość" - zastrzegł.

Ekspert zauważył, że chociaż produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 7,6 proc. rdr, to jest to "gorszy wynik niż spodziewał się rynek (7,8 proc.)". "W ujęciu miesięcznym, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, odnotowujemy też niewielki wzrost - 0,5 proc., po kilku miesiącach spadków" - wskazał Zielonka. "Może to świadczyć, że nasz przemysł mimo początkowych tendencji do poważnego załamania wytworzył sobie poduszkę bezpieczeństwa" - wyjaśnił.

Analityk podkreślił, że przetwórstwo jest nadal napędzane aktywnością górnictwa, które zostało "postawione na równe nogi w związku z poważnymi brakami surowca". Przypomniał, że "roczne wzrosty w tej gałęzi gospodarki przekraczają 20 proc.".

"W szczegółowych danych widoczny jest wpływ wojny na nasz przemysł oraz wprowadzanych sankcji. W ciągu roku spada produkcja metali oraz wyrobów drewnianych, czyli głównych produktów, które są importowane z Rosji lub przez Ukrainę i Białoruś" - dodał Zielonka.

Kolejny sygnał hamowania gospodarki

Zdecydowanie mniej optymizmu płynie z ocen analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ich zdaniem produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu poniżej oczekiwań rynkowych, a spowolnienie to kolejny sygnał hamowania polskiej gospodarki.

Produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 7,6%. Wzrost produkcji raportuje 26 z 34 branż przemysłu. Najlepsze wyniki raportują branże górnicza, motoryzacyjna oraz maszynowa. Słabsze wyniki obserwujemy w produkcji metalowej oraz urządzeń elektrycznych. pic.twitter.com/RMVj8mc3lj — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) August 19, 2022

Jak ocenia Marcin Klucznik z PIE, aktywność polskiego przemysłu będzie słabnąć także w kolejnych miesiącach.

- Spowolnienie to kolejny sygnał hamowania polskiej gospodarki. Wyniki pozostają jednak solidne - wzrost produkcji raportuje 26 z 34 branż przemysłu - zaznaczył Klucznik. Komunikat GUS, jak dodał, wskazuje, że najlepiej radziła sobie branża górnicza, motoryzacyjna oraz maszynowa. - Największe osłabienie obserwujemy w produkcji wyrobów z metalu oraz urządzeń elektrycznych - stwierdził.

PIE spodziewa się dalszego pogorszenia wyników przemysłu. - Będzie to efekt słabnącej aktywności gospodarczej oraz redukcji zapasów - wyjaśnił ekspert. Ekspert szacuje, że akumulacja zapasów odpowiadała za 2,3 pkt. proc. wzrostu PKB w II kwartale.

- Firmy zwiększały zapasy z dwóch powodów - oczekiwały dobrej koniunktury oraz zabezpieczały się przed wzrostem cen handlu międzynarodowego - wskazał. Dodał, że spowolnienie oznacza osłabienie popytu - firmy będą w pierwszej kolejności sprzedawać zapasy, a nadmiar zapasów oznacza silniejsze ograniczenie produkcji.

Analitycy odnieśli się też do piątkowych danych GUS nt. inflacji producenckiej PPI, która spadła z 25,6 do 24,9 proc.

- Mniejszy wzrost kosztów związany jest ze spadkiem cen paliw oraz części surowców energetycznych i metali - stwierdził Klucznik. Zauważył, że wzrost cen względem poprzedniego miesiąca (0,9 proc.) był najniższy od roku. Według eksperta głównym zagrożeniem dla przemysłu są obecnie ceny energii - ceny kontraktów na energię elektryczną dla przedsiębiorstw wzrosły w ciągu roku prawie trzykrotnie.

