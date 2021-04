Powiew wiosny także w gospodarce. A przyszłość z dobrą prognozą

Dwucyfrowe wzrosty produkcji i sprzedaży detalicznej – chociaż spodziewane – zaskoczyły ekonomistów in plus. Jeśli dodamy do tego zmniejszające się bezrobocie, to można dojść do wniosku, że do gospodarki zawitała wreszcie wiosna. I to prawda. Tylko że wiosna jest dość kapryśną porą roku...

Sprzedaż nadal pod presją

Obroniony rynek pracy

Stabilny wzrost produkcji

Trochę ciemnych chmur

W następnych miesiącach można oczekiwać kontynuacji tego trendu dwucyfrowego wzrostu sprzedaży. "W naszej ocenie, pomimo utrzymujących się restrykcji, kwiecień przyniesie dalsze wzrosty dynamiki sprzedaży detalicznej, będące naturalną konsekwencją mniej wyraźnej reakcji wydatków konsumentów na pandemię. W kwietniu poprawiły się nastroje konsumentów, jednak nadal były one gorsze niż przed pandemią oraz w okresie letniego poluzowania ograniczeń. Spodziewamy się jednak, że wraz ze zniesieniem restrykcji w Polsce nastąpi boom konsumpcyjny. Wzrost wydatków umożliwią ochronione miejsca pracy, wzrost dochodów oraz redukcja oszczędności nagromadzonych w czasie pandemii" – przewidują ekonomiści PKO BP.Nieco bardziej wstrzemięźliwy jest Jakub Olipra z Credit Agricole: akcentuje, że sprzedaż detaliczna w kwietniu będzie wciąż pod presją obostrzeń, a prawdopodobieństwo jej przyspieszenia zmniejsza ustabilizowanie nastrojów konsumenckich.- W kolejnych miesiącach wsparciem dla sprzedaży detalicznej będą jednak stopniowe wygasanie pandemii i związane z nim złagodzenie restrykcji, a także obserwowany obecnie silny wzrost realnego funduszu płac. W efekcie począwszy od maja oczekujemy ponownego wzrostu odsezonowanej sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych w ujęciu miesięcznym – przewiduje ekonomista.Na rzecz wzrostu konsumpcji działa jednak sytuacja na rynku pracy. Po pierwsze: stabilna, nieco ponad 6-procentowa stopa bezrobocia, po drugie zaś wzrost płac. Nominalna dynamika wynagrodzeń w polskim sektorze przedsiębiorstw wyniosła 8,0 proc. rok do roku w marcu (4,5 proc. w lutym). W ujęciu realnym wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w marcu o 4,7 proc. wobec wzrostu o 2 proc. w lutym, co było ich najsilniejszym wzrostem od maja 2019 r.Jak wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych GUS-u, stopa bezrobocia spadła w marcu do 6,4 proc. z 6,5 proc. w lutym. Ekonomiści wskazują, że to sezonowy spadek, często obserwowany o tej porze roku, co skądinąd jest dobrą wiadomością, bo oznacza, że rynkiem pracy rządzą sezonowe cykle, a nie pandemia.Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec marca wyniosła 1 mln 78,4 tys., czyli o 21,1 tys. mniej niż w lutym oraz o 169,7 tys. więcej niż w marcu rok temu. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła zaś 102,6 tys. - o 1 proc. więcej niż przed miesiącem oraz 4,1 proc. więcej niż przed rokiem.Ekonomiści w większości są optymistyczni. "Otwarcie gospodarki w maju i czerwcu ściągnie (dość szybko) zarejestrowanych bezrobotnych na powrót na rynek pracy. Zakwaterowanie i gastronomia to nie są sekcje o dużej wartości dodanej (1,4 proc. w 2019 roku), jednak zatrudniają proporcjonalnie więcej pracowników (1,9 proc. zatrudnienia w gospodarce narodowej w 2019 roku). Prognozujemy, że stopa bezrobocia obniży się do końca roku poniżej 6 proc.- wyrokują specjaliści zPKO BP.Nieco ostrożniejsi (chociaż i oni nie przewidują załamania) są ekonomiści Banku Ochrony Środowiska. "Zakładając stopniowe odchodzenie od restrykcji epidemicznych w kwietniu i maju oraz silniejszy wpływ pozytywnych efektów sezonowych (wzrost zatrudnienia w cieplejszej części roku), oczekujemy spadku stopy bezrobocia w trakcie drugiego kwartału, niemniej w kolejnych miesiącach mogą ujawniać się opisane powyżej efekty wygasania pomocy publicznej, które będą osłabiać wpływ generalnego wzrostu popytu na pracę w gospodarce w drugiej połowie roku. Szacujemy, że na koniec 2021 r. stopa bezrobocia ukształtuje się w przedziale 6,2-6,5 proc." - precyzują.Mniejsze turbulencje będzie przeżywał – rosnący również w dwucyfrowym tempie – sektor produkcyjny, którego obecne obostrzenia dotykają jedynie w niewielkim stopniu. "W marcu 2020 r. wiosenny lockdown miał zdecydowanie szerszy niż obecnie zasięg branżowy i silnie dotknął także aktywności w przemyśle. Przy bieżącej, bardzo korzystnej koniunkturze w przemyśle, te efekty przełożyły się na skokowy wzrost rocznej dynamiki produkcji" – wskazują ekonomiści BOŚ, przewidując, że kwiecień może przynieść jeszcze bardziej imponujące wyniki."Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek sygnałów wychładzania koniunktury w przemyśle, pogłębienie baz odniesienia wpłynie na kolejny skokowy wzrost rocznej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu, nawet do 30-40% proc. rok do roku. Dopiero ich wygasanie od czerwca-lipca powinno skutkować powrotem dynamik do jednocyfrowego poziomu" - przewidują.Nie oznacza to jednak, że wszystkie problemy polska gospodarka ma już za sobą. Pandemia wciąż trwa, a tempo akcji szczepień wskazuje, że od względnej normalności dzielą nas raczej miesiące niż tygodnie, a część ekspertów wspomina o możliwości wystąpienia czwartej fali.Wciąż też w dołku są inwestycje, a to przecież jeden z podstawowych filarów stabilnego wzrostu w dłuższym okresie. Z ostatnich danych o podaży pieniądza wynika, że kredyty dla przedsiębiorstw nadal są - powiedzmy - w defensywie. "Nadal spada wolumen kredytów dla przedsiębiorstw (-7,8 proc. wobec -5,0 proc. w lutym) i przedsiębiorców indywidualnych (-7,5 proc. w marcu i w lutym). Dane szczegółowe pokazują pogłębienie spadków we wszystkich subkategoriach (kredytach obrotowych, inwestycyjnych, na nieruchomości i pozostałych). Wysoka wartość środków ulokowanych na depozytach wskazuje, że firmy nie potrzebują kredytu. Drugą przyczyną są wstrzymywane inwestycje – tu odbicia aktywności oczekujemy pod koniec roku" – wskazują ekonomiści PKO BP.Obserwowane obecnie ożywienie napawa optymizmem, warto jednak pamiętać, że wychodzimy z najgłębszego kryzysu w najnowszej historii.Można zatem zaryzykować twierdzenie, że polska gospodarka ma już najgorsze za sobą, co nie oznacza jednak, że całkiem wróciliśmy do normalności. Dobre czasy to wciąż coraz mniej wprawdzie odległa, ale jednak przyszłość.