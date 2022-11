Powodzenie COP27 w rękach Chin i Ameryki, które kłócą się o Tajwan

Chińczycy twierdzą, że nie mogą porozumieć się ze Stanami Zjednoczonymi w kluczowych kwestiach dotyczących polityki klimatycznej, ze względu na stosunek Waszyngtonu do Tajwanu.

Porozumienie między obydwoma krajami ma kluczowe znaczenie dla powodzenia szczytu, ponieważ są one dwoma największymi emitentami gazów cieplarnianych na świecie. Kraje rozwijające się chcą, aby to właśnie głównie Chiny i USA partycypowały w mającym powstać funduszu zniszczeń i strat (loss and damage), który ma wynagrodzić państwom biedniejszym skutki zmian klimatu.

Chiński specjalny wysłannik ds. klimatu Xie Zhenhua powiedział, że chociaż Chiny nie mają takiego obowiązku, chcą zrekompensować krajom rozwijającym się straty, które dotykają je z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych wywołanych globalnym ociepleniem.

Również i amerykański specjalny wysłannik ds. klimatu John Kerry podczas wczorajszego publicznego panelu powiedział, że Stany Zjednoczone powinny więcej dokładać się do środków przeznaczanych dla krajów biedniejszych i że prezydent Biden jest skłonny to zrobić.

Kerry i Zhenhua odbyli nieformalne spotkanie podczas COP27 w Egipcie, jednak Chińczycy podkreślają, że oficjalny dialog polityczny między obydwoma państwami przerwała wizyta spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie. Według Zhenhui głęboko uraziła ona naród chiński i została odebrana jako naruszenie suwerenności Chin.

Chińczycy uważają, że Amerykanie muszą "usunąć przeszkody", jeśli ma dojść do wznowienia dialogu, również na temat polityki klimatycznej i inicjatywa powinna wyjść ze strony Waszyngtonu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl