Powstają kolejne instalacje fotowoltaiczne w bazach paliw PERN

PERN buduje instalacje fotowoltaiczne w dwóch bazach paliw w Rejowcu i Emilianowie. Panele słoneczne o łącznej mocy ok. 150 kWp, wyprodukują ok. 150 MWh energii elektrycznej rocznie - podała spółka. Do 2024 r. na odnawialne źródła energii PERN chce wydać 130 mln zł.

Informując we wtorek o inwestycji w bazach paliw w Rejowcu i Emilianowie PERN podkreślił, iż są one realizowane w ramach strategii spółki, w części dotyczącej produkcji "zielonej energii".

"Budujemy kolejne instalacje fotowoltaiczne, tym razem w dwóch bazach paliw: w Rejowcu i Emilianowie. Projekt powstaje w ramach realizacji naszej strategii" - ogłosił we wtorek PERN. Jak zaznaczono w informacji, na inwestycje w odnawialne źródła energii do 2024 r. spółka planuje przeznaczyć aż 130 mln zł".

Odnosząc się do inwestycji w bazach paliw w Rejowcu i Emilianowie PERN podał, iż podczas postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Quanta Energy, a podpisana umowa obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie instalacji fotowoltaicznych.

Jak wyjaśniła spółka, chodzi o dwie mikroinstalacje posadowione na gruncie o łącznej mocy 100 kWp w bazie paliw w Rejowcu i jedną zamontowaną na dachu budynku o mocy do 50 kWp w bazie paliw w Emilianowie. "Panele o łącznej mocy ok. 150 kWp, wyprodukują ok. 150 MWh energii elektrycznej rocznie" - zapowiedział PERN.

Spółka przypomniała jednocześnie, że dotychczas uruchomiła instalację fotowoltaiczną w swej bazie paliw w Boronowie i aktualnie prowadzone są prace, dotyczące realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć.

"Obecnie trwają prace projektowe instalacji fotowoltaicznej na terenie budynku zarządu w Płocku oraz opracowanie koncepcji na potrzeby uzyskania warunków przyłączenia dla instalacji fotowoltaicznych na terenie 29. obiektów PERN" - zaznaczono w informacji.

Spółka zwróciła przy tym uwagę, że budowa instalacji fotowoltaicznych w jej obiektach to element projektu "PERN producentem zielonej energii", realizowanego w ramach przyjętej tam strategii na lata 2021 - 2024.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca oraz paliw.

