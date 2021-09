Powstaje kurs on-line dla nauczycieli o tym, jak rozwijać kompetencje uczniów w gospodarce 4.0.

W przyszłym roku powstanie specjalny przewodnik on-line, za pomocą którego nauczyciele szkół ponadpodstawowych dowiedzą się, jak skutecznie rozwijać kompetencje uczniów w zakresie umiejętności niezbędnych w gospodarce 4.0.

"Przewodnik 4.0 - jak kształcić kompetencje przyszłości?" to nowy projekt Platformy Przyszłości, organizacji, której celem jest budowa przemysłu 4.0 w Polsce.

"+Przewodnik 4.0+ to jeden z elementów naszych działań na drodze do stworzenia systemu edukacji, który będzie szkolił pracowników przyszłości" - podkreślił p.o. prezesa zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości Dawid Solak. Według niego wykształcone w ten sposób kadry pozwolą na utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności polskich firm z sektora przemysłu 4.0 w Polsce i na świecie.

Osią Przewodnika 4.0 będzie kurs online, pozwalający na podniesienie kwalifikacji nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie kształcenia kompetencji przyszłości, niezbędnych w gospodarce 4.0.

Według twórców przewodnika umożliwi on nauczycielom opracowywanie indywidualnych lub grupowych procesów rozwojowych. Kurs zostanie sprawdzony w formie programu pilotażowego w grupie 44 nauczycieli. Jego uczestnicy zostaną wyłonieni w specjalnej rekrutacji, a grupa będzie reprezentatywna dla całej Polski. Pilotaż odbędzie się od lipca do grudnia 2022 r. Prace projektowe nad przewodnikiem potrwają do końca 2022 r.

Wartość całego projektu to blisko 250 tys. euro. Projekt uzyskał dofinansowanie miliona złotych w ramach programu Edukacja EOG, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Jego celem jest zwiększenie kwalifikacji nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie rozwoju kompetencji przyszłości wśród uczniów.

