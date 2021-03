Powstaje specjalna aplikacja dla mieszkańców rozliczających PIT w Poznaniu

W Poznaniu trwają prace koncepcyjne nad Aplikacją Poznaniaka/Poznanianki, która pozwolić ma na udział w miejskim programie wszystkim osobom rozliczającym podatki w Poznaniu. Program będzie zachęcał do udziału w życiu miasta i korzystania ze zniżkami z miejskich atrakcji.

Jak tłumaczył poznański urząd miasta, w pierwszym etapie w programie będą mogły uczestniczyć osoby pełnoletnie, ale docelowo korzyści odniosą również dzieci. Dla użytkowników program będzie oferować system zniżek w miejskich instytucjach kultury, sztuki i obiektach sportowo-rekreacyjnych, co pozwolić ma na aktywne spędzanie wolnego w Poznaniu.

"Aplikacja Poznaniaka/Poznanianki zapewni także łatwy i szybki dostęp do informacji miejskich. Docelowo za jej pomocą będzie można również łatwiej poruszać się po Poznaniu - w czym pomóc ma interaktywna mapa - wziąć udział w miejskich ankietach, szybciej skontaktować się z urzędnikami i uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące działalności urzędu. Będzie to zachęta do angażowania się w życie Poznania i mobilne narzędzie do wspólnego tworzenia przyjaznego i bezpiecznego miasta" - wskazał magistrat.

Urząd miasta zaznaczył, że ze względu na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych użytkowników w aplikacji będą wykorzystywane - za zgodą osób z niej korzystających - tylko niezbędne informacje, pozwalające na identyfikację i przypisanie zniżek na wejścia do obiektów i usługi miejskie.

"Zestaw korzyści dla użytkowników aplikacji, którzy rozliczają podatki w Poznaniu, jest wciąż otwarty. Obecnie trwają ustalenia dotyczące tego, z jakich ułatwień i gdzie będą mogli korzystać. Wiadomo już, że będą mogli zdobyć dodatkowe punkty rekrutacyjne - ważne przy zapisywaniu dzieci do przedszkoli i szkół czy w rekrutacji do miejskich programów mieszkaniowych. W planach jest również możliwość pakietu darmowego postoju na parkingach buforowych oraz dłuższych bezpłatnych przejazdów rowerem miejskim" - podał magistrat.

Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP Iwona Matuszczak-Szulc podkreśliła, że wszelkie propozycje, jakie miałyby się znaleźć w aplikacji, są obecnie weryfikowane.

"Chcemy, aby katalog ulg i zniżek był jak najszerszy, dlatego myślimy także o włączeniu do aplikacji oferty partnerów komercyjnych. Będzie to jednocześnie wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Nawet po uruchomieniu aplikacji nadal będziemy pracować nad coraz atrakcyjniejszym zestawem korzyści dla mieszkańców - podatników PIT. Zależy nam na tym, by rozliczanie podatków w Poznaniu wiązało się z konkretnymi korzyściami dla każdego, kto to robi" - zaznaczyła.