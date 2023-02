Powstał pierwszy tom "Złotej Księgi uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"

Około 4 tys. nazwisk zawiera pierwszy tom "Złotej Księgi uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919". Publikacja powstała staraniem Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo"; w sumie ma się ukazać 12 tomów.

Przy okazji przypadającej w 2018 roku 100 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego WTG "Gniazdo" przygotowało internetowe zestawienie ok. 80 tys. uczestników powstania wielkopolskiego. Jak powiedział PAP prezes Towarzystwa Wojciech Jędraszewski "Złota Księga uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" to kontynuacja i poszerzenie tamtego projektu.

"Zakładamy, że w publikacji znajdzie się w sumie 70-80 tys. nazwisk. Cały czas trwa weryfikacja osób, które znajdują się w internetowym zestawieniu; niektóre nazwiska się powtarzały, dodajemy nowe osoby. Każdemu z powstańców opracowujemy krótki biogram, obejmujący datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, datę zgonu, miejsce pochówku oraz informację o udziale w powstaniu" - powiedział.

Całość liczyć ma w sumie 12 tomów. W tym roku mają być wydane trzy tomy. Pierwszy ma swoją premierę w lutym, drugi pojawi się w okolicach wakacji, trzeci - pod koniec roku.

Publikacja wydawana jest w tzw. systemie holenderskim, w którym każdy tom zawiera biogramy od A do Ż. W każdym tomie znaleźć się ma artykuł o powstaniu wielkopolskim autorstwa uznanego historyka; tekst do pierwszego tomu przygotował prof. Janusz Karwat.

Wojciech Jędraszewski powiedział, że prace nad pierwszym tomem rozpoczęły się cztery lata temu, jednocześnie obejmowały jednak przygotowania kolejnych tomów.

"Na razie finansujemy to z własnych środków, liczymy na to, że sprzedaż pierwszego tomu pozwoli nam zebrać pieniądze na następny. Część nakładu przekażemy do powiatowych bibliotek publicznych, z terenów, gdzie odbywało się powstanie, publikacja trafi też do szkół mających za patrona powstańców wielkopolskich" - powiedział.

Prezes WTG "Gniazdo" podkreślił, że zauważalne jest rosnące z roku na rok zainteresowanie historią powstania, coraz popularniejsze jest też poszukiwanie historii przodków, którzy brali udział w powstaniu wielkopolskim. Widać to także po zainteresowaniu, jakim się cieszą internetowe rejestry przygotowane przez WTG "Gniazdo": lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym oraz baza uczestników powstania wielkopolskiego.

"Właściwie codziennie odbieramy korespondencję z uwagami bądź z prośbami o umieszczenie kolejnych nazwisk. Ukazuje się coraz więcej publikacji na temat powstania. Ludzie chcą, żeby oznaczać nagrobki ich przodków - że tam jest pochowany powstaniec" - powiedział.

Pierwszy tom "Złotej Księgi uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" ma trafić do sprzedaży w najbliższych dniach.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ich ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy celebrowane było nowe święto państwowe - Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto obchodzone jest w rocznice rozpoczęcia insurekcji.

