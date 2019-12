Powstał zespół parlamentarny ds. rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce

Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Mszana Dolna, łączącej trasę do Zakopanego i Nowego Sącza, oraz budowa drogi szybkiego ruchu z Brzeska do Nowego Sącza, tzw. Sądeczanki, to główne zadania nowego zespołu parlamentarnego ds. rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce.

W skład zespołu parlamentarnego weszło 15 posłów z różnych partii z Małopolski, na czele z przewodniczącym Arkadiuszem Mularczykiem (PiS), wiceprzewodniczącym Patrykiem Wichrem (PiS) i sekretarzem Stanisławem Bukowcem (PiS).

"To są dwie strategiczne, kluczowe inwestycje dla rozwoju Małopolski, w szczególności południa województwa, ale są to też inwestycje transgraniczne, bo zarówno kolej, i droga stworzą nowe korytarze transportowe" - powiedział PAP Mularczyk. Dodał, że dla kolejnictwa i transportu drogowego w kierunku północ-południe obie inwestycje są obecnie procedowane. "Są na różnych etapach, ale uznaliśmy, że są to tak ważne i strategiczne inwestycje dla całej Małopolski, że powinna pracować nad nią ponadpolityczna grupa parlamentarna, która będzie wspierała obie te inwestycje" - mówił.

Powiedział, że celem zespołu jest popieranie idei i wspieranie powstania obu inwestycji komunikacyjnych, organizowanie seminariów, spotkań zespołów parlamentarnych z udziałem administracji rządowej i samorządowej.

"Dla szybkości procedowania bardzo ważny jest konsensus polityczny i społeczny dla tych inwestycji, dlatego że wszelkie blokowanie czy utrudnianie przebiegu wyznaczonych tras na poszczególnych etapach może skutkować odwleczeniem w czasie tych inwestycji. Chcemy wypracowania pewnej kooperacji parlamentarno-rządowo-samorządowej dla całej tej inwestycji" - wyjaśnił Mularczyk.

Jego zdaniem największymi trudnościami przy inwestycji kolejowej będzie uzgodnienie trasy jej przebiegu oraz związane z tym kwestie społeczne, bo może się to wiązać z wysiedleniami.

"Najważniejszą kwestią jest finansowanie, bo są to bardzo drogie inwestycje kolejowe. Chyba to największa inwestycja od czasu utworzenia centrali kolejowej w latach siedemdziesiątych. Tak wielkich inwestycji kolejowych jeszcze nie było w naszym kraju" - powiedział Mularczyk. Jego zdaniem grupa parlamentarna musi wspierać wszystkie etapy tej inwestycji.