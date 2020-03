Powstał Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług

Właściciele polskich marek odzieżowych, obuwniczych i akcesoryjnych powołali Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług – poinformował w środę w komunikacie Związek.

Celem Związku jest wspólne podejmowanie działania, które przyczynią się do ratowania polskich firm, a co za tym idzie miejsc pracy pracowników, a także kooperantów współpracujących z nimi na co dzień - czytamy w komunikacie.

Dodano, że w obliczu "katastrofalnych" skutków kryzysu wywołanego epidemią i rozprzestrzenianiem się koronawirusa polskie firmy, z długoletnią tradycją rodzinną, stanęły w obliczu katastrofy.

Podkreślono, że po zamknięciu sklepów w związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego, firmy praktycznie z dnia na dzień utraciły zdolność funkcjonowania. W krótkim terminie wiąże się to z drastycznym spadkiem przychodów i trudnościami w pokrywaniu wszystkich zobowiązań, w nie tak odległym ze spektakularnymi upadłościami, a tym samym utratą pracy setek tysięcy pracowników i brakiem zamówień dla tysięcy podwykonawców i innych firm współpracujących - przekonuje związek.

Wskazano, że nowa organizacja wypracowała postulaty, z którymi zwróciła się w liście do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. "W obecnej sytuacji konieczne jest bowiem natychmiastowe wsparcie ze strony Państwa" - czytamy w komunikacie Związku.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przewiduje ono, że w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary - zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem.