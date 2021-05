Powstała spółka SIM SMS – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa gmin z trzech regionów

Spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIM SMS (Śląskie, Małopolskie, Świętokrzyskie), mającą wespół z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) budować mieszkania czynszowe w sześciu gminach tych trzech województw, powołano w piątek w Zawierciu (Śląskie).

Uczestniczący w konferencji prasowej dot. powołania spółki SIM SMS wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin przekonywał, że to pierwszy przypadek realnego wsparcia samorządów w zakresie budownictwa mieszkaniowego przez administrację rządową.

"Co jest tak atrakcyjnego w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych? Montaż finansowy. Po raz pierwszy polskie państwo realnie wspiera samorządy od strony finansowej - dzięki temu samorządy są w stanie udźwignąć ciężar budowy takich mieszkań komunalnych na wysokim poziomie, dlatego, że co najmniej 60 proc. kosztów inwestycji finansowanych jest z różnych programów rządowych" - mówił Gowin.

"Dla mnie to jest znakomity przykład tego, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska. Otóż Polska najlepiej rozwija się tam, gdzie dochodzi do współpracy, synergii, między działaniami władz samorządowych i administracji państwowej. (…) A najważniejsze jest to, że dzięki temu dziesiątki tysięcy młodych rodzin, tu, w Zawierciu i wielu innych gminach Polski, będzie mogło znaleźć własny dach nad głową, będzie miało warunki, aby godnie żyć i wychowywać swoje dzieci" - dodał wicepremier.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka przypomniała, że program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych składa się z kilku elementów - nie tylko budownictwa mieszkalnego czynszowego. "To też w znacznej mierze budownictwo komunalne, które dofinansowujemy w tym momencie na poziomie 80 proc. bezzwrotnych środków" - wskazała wiceminister.

Kornecka zaznaczyła, że pierwszy etap wsparcia to etap budowy mieszkań - SIMy są tu organizacjami non-profit, realizującymi inwestycje na gruntach wnoszonych zwykle przez gminy lub z zasobu KZN, przy dotacji na poziomie prawie 45 proc. Elementem montażu finansowego jest partycypacja ze strony przyszłych lokatorów - na poziomie 15-25 proc.

"Wyższą partycypację będą wpłacali ci, którzy będą chcieli skorzystać z opcji dojścia do własności. (…) Ta partycypacja jest procentem nie od ceny komercyjnej mieszkań, tylko od wartości lokalu, który wybudowany został według zupełnie innego montażu finansowego" - zastrzegła.

"Mieszkamy w takim mieszkaniu 10-15 lat, w tym czasie SIM te pozostałą część, powiedzmy, że to jest ok. 30 proc. kosztów inwestycji, musi sfinansować ze środków zwrotnych, czyli najczęściej bardzo preferencyjnego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, tzw. kredytu SBC. Ten kredyt spłacają lokatorzy w ramach swojego czynszu, a czynsz jest właśnie dlatego niski, że to jest tak naprawdę rata tego kredytu" - wyjaśniała wiceminister.

"Gdy ten kredyt jest spłacony, nasi lokatorzy podejmują decyzję: albo wykupują, czyli płacą pozostałą część wartości lokalu (…), albo korzystają z tzw. wakacji czynszowych i mogą odzyskać całą partycypację wpłaconą na początku, mniej płacąc, mniejszy czynsz i w ten jakby sposób wycofując się z inwestycji, zwalniając ten lokal, kto być może bardziej potrzebuje. (…) Więc jest tu bardzo duża elastyczność, bardzo duża różnica z tym, co mamy oferowane na komercyjnym rynku" - podkreśliła szefowa MRPiT.

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński podał, że spółka SIM SMS jest już piątym SIMem w kraju i pierwszym koncentrującym gminy z trzech województw. Uściślił, że w Zawierciu, na działce o pow. 1,5 ha z zasobu KZN powstanie ok. 145 lokali mieszkalnych.

Druziński zaznaczył, że do spółki SIM SMS przystąpiły też gminy Jędrzejów, Klucze, Końskie, Małogoszcz, Sędziszów oraz Staszów, w których będą realizowane kolejne inwestycje mieszkaniowe. Łączna liczba mieszkań przewidywana do budowy w ramach tej spółki ma sięgać 500.

