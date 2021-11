Powstanie azyl dla zwierząt m.in. skonfiskowanych przemytnikom

Powstanie ośrodka dla zwierząt, które zostały odebrane w trakcie prowadzonych postępowań, zakłada projekt ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Schronienie w nim znajdą m.in. odebrane przemytnikom drapieżniki. Azyl ulokowany będzie pod Warszawą, na gruntach należących do skarbu państwa.

Jak napisano w uzasadnieniu celem ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest stworzenie podstaw prawnych dla organizacji ośrodka przeznaczonego do czasowego przetrzymywania zwierząt, które zostały zatrzymane w trakcie prowadzonych postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych.

Utworzenie Centralnego Azylu - jak wskazano - odpowiada na potrzebę stworzenia szybkiej ścieżki postępowania z zatrzymanymi okazami zwierząt, szczególnie w przypadkach nieuregulowanego statusu prawnego tych okazów, w tym dotyczących ich ewentualnej izolacji i kwarantanny. W uzasadnieniu projektu napisano, że liczba takich zatrzymanych zwierząt stale rośnie: np. w roku 2019 wśród zatrzymanych przez Służbę Celno-Skarbową zwierząt znalazło się np. dziewięć żywych tygrysów czy 160 gadów, zaś na początku roku 2020 doszło do zatrzymania ok. 150 kg żywych okazów węgorza europejskiego we wczesnej fazie rozwoju (tzw. węgorz szklisty).

Obecnie - jak napisano - w kraju działają dwa ośrodki dla skonfiskowanych zwierząt. Są to: azyl dla gadów przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie i przygraniczny ośrodek kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen przy Ogrodzie Zoologicznym im. Stefana Millera w Zamościu. Wskazano jednak, że liczba zwierząt ulokowanych w tych jednostkach przekracza ich możliwości lokalowe, ponadto ogrody te nie są przystosowane do przyjmowania wszystkich zwierząt, w szczególności drapieżników, naczelnych czy ssaków kopytnych.

Projekt zakłada, że w Centralnym Azylu będą przetrzymywane żywe zwierzęta czterech grup gatunków: inwazyjnych gatunków obcych; gatunków podlegających ochronie na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (gatunki CITES); gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia; gatunków objętych ochroną gatunkową.

Planuje się, iż Centralny Azyl będzie zlokalizowany na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą, w miejscowości Warszawianka, na gruntach Skarbu Państwa. Obecnie prowadzone są uzgodnienia między Ministerstwem Klimatu i Środowiska a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych co do możliwości i formy przekazania tego terenu na potrzeby Centralnego Azylu dla Zwierząt. Jak napisano w centralnej części 95-hektarowego terenu znajduje się trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek o łącznej powierzchni ok. 5 000 m kw., który po przeprowadzeniu adaptacji i remontu, w całości będzie można przeznaczyć do przetrzymywania zwierząt. W jego sąsiedztwie są wolnostojące garaże, jak również piętrowy budynek, który może zostać zaadaptowany na potrzeby obsługi azylu. Cały teren jest ogrodzony, a w pobliżu nie ma zwartej zabudowy. Jak zauważono taka lokalizacja umożliwi dobry dostęp ze wszystkich regionów kraju i przejść granicznych, na których następują konfiskaty zwierząt.

W celu zapewnienia stabilności i trwałości finansowania, Centralny Azyl jest planowany jako państwowa jednostka budżetowa finansowana z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy ds. środowiska, odpowiedzialny za dziko żyjące gatunki zwierząt. Takie rozwiązanie - jak czytamy - wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym zarówno przez Ministerstwo Finansów, jak i np. Radę Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów ("RDPOZiA").

Wskazano, że Centralny Azyl ma współpracować z organami celnymi lub organami ścigania w obszarze przetrzymywania zwierząt, które są przedmiotem postępowań prowadzonych przez te organy. Współpraca ta obejmuje m.in. ustalanie wysokości kosztów utrzymania zwierząt przekazanych do Centralnego Azylu oraz aspekty szkoleniowe dotyczące m.in. rozpoznawania i potrzeb biologicznych poszczególnych gatunków zwierząt oraz warunków i możliwości ich transportu i przetrzymywania. Dodano, że Centralny Azyl współpracować ma także z instytucjami zajmującymi się przetrzymywaniem zwierząt, takimi jak np. krajowe i zagraniczne ogrody zoologiczne i ośrodki rehabilitacji. "W przypadku wydania przez stosowny organ (np. wójta, burmistrza) decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia i przekazaniu go do Centralnego Azylu, występuje w imieniu Skarbu Państwa do tego organu o zwrot kosztów jego przetrzymywania" - czytamy.

Centralny Azyl będzie zawierał porozumienia ze stosownymi podmiotami (np. ogrodami zoologicznymi) w sprawie transportu zwierząt do i z Centralnego Azylu, w określonych przypadkach wprowadzał zwierzęta do środowiska, a w razie konieczności Centralny Azyl dokonywałby uśmiercenia zwierząt przetrzymywanych u siebie.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem przepisów dostosowujących.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl