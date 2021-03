Powstanie Cyklostrada Dolnośląska - sieć tras rowerowych o długości 1800 km

Ponad 1800 kilometrów długości będzie miała Cyklostrada Dolnośląska, czyli sieć długodystansowych dróg rowerowych w regionie. W środę samorząd województwa przedstawił założenia projektu, który ma zintegrować lokalne trasy rowerowe i powiązać je z dolnośląską siecią kolejową.

Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej.

"Chcemy, żeby nowa Cyklostrada Dolnośląska nie wykluczała żadnego obszaru. Powinna skomunikować południe regionu, które jest niezwykle atrakcyjne turystycznie. Projekt ten nie wyklucza dolnośląskiej autostrady rowerowej, wręcz przeciwnie - rozbudowuje ją na południe. Cyklostrada powinna być elementem spójnym i przede wszystkim służyć Dolnoślązakom i promocji regionu" - mówił marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podczas środowego wideobriefingu.

Z uwagi na to, że część tras rowerowych jest już gotowa, władze województwa szacują, że koszt realizacji Cyklostrady wyniesie ok. 850 mln zł. Samorząd liczy na to, że projekt będzie w znacznej części finansowany ze środków unijnych.

"Zależy nam, aby szlaki rowerowe tworzące Cyklostradę były spójne, usystematyzowane, oraz łączyły ze sobą najważniejsze ośrodki miejskie, najważniejsze atrakcje turystyczne regionu, a czasami też te mniej znane, ale równie istotne atrakcje. Chcemy, żeby cała infrastruktura rowerowa była przygotowana nie tylko pod przyjęcie rowerzystów z regionu, ale żeby był to również produkt, z którego będą korzystały tysiące turystów z Polski i zagranicy" - powiedział wicemarszałek województwa Grzegorz Macko.

Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej jest efektem prac planistycznych, które trwały przez ostatnie cztery lata. W 2017 r. zarząd województwa dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Politykę Rowerową, której celem jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa. W tym czasie podlegający marszałkowi Instytut Rozwoju Terytorialnego wypracował standardy projektowe i wykonawcze dla powstającej w regionie infrastruktury rowerowej. Rok później podpisano list intencyjny w sprawie Blue Velo - szlaku odrzańskiej trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż rzeki od granicy czeskiej aż do Bałtyku.

Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Maciej Zathey podkreślił, że dolnośląskie szklaki rowerowe połączone są z ogólnopolskim systemem tras rowerowych, który został przyjęty przez Konwent Marszałków RP. "Cały system dróg rowerowych województwa dolnośląskiego jest oparty o koncepcję transportu zeroemisyjnego. Naszym celem jest zachęcenie mieszkańców do przesiadania się z samochodów na transport publiczny, czy rowerowy poprzez tworzenie multimodalnego systemu transportowego, gdzie można łączyć podróż na rowerze do stacji kolejowej, a następnie podróżować koleją do większych ośrodków" - wyjaśnił.

Cyklostrada Dolnośląska o długości 1800 kilometrów obejmuje 11 głównych tras, w tym pięć tras krajowych: trasę nr 9 - EV 9 (Adriatyk - Bałtyk), nr 3 - Blue Velo (Ołomuniec - Bałtyk), nr 12 (Słubice - Katowice), nr 6 - Via Regia (Drezno - Kijów) oraz nr 8 (Wrocław - Warszawa).

