Powstanie Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki

Ponad 20 obiektów dziedzictwa przemysłowego i technicznego, takich jak kopalnie, mosty, młyny, muzea znajdzie się na Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki. Obiekty utworzą wspólną sieć, dzięki czemu będą mogły m.in. przygotowywać wspólną ofertę promocyjną.

Jak poinformowało we wtorek Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w poniedziałek 20 dolnośląskich obiektów podpisało porozumienie z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, czego efektem będzie powstanie Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Cezary Przybylski.

Władze województwa dolnośląskiego podkreślają, że turystyka to jeden z filarów rozwojowych Dolnego Śląska, a mocno doświadczona w ostatnich miesiącach branża zaczyna wychodzić z kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa.

"Dolny Śląsk przez stulecia odgrywał rolę jednego z wiodących w Europie ośrodków przemysłowych. Szlak Zabytków Techniki powstaje po to, aby pomóc tym miejscom w zaprezentowaniu swojego potencjału, a jednocześnie przygotować dla zwiedzających atrakcyjną ofertę turystyczną" - wyjaśnił Przybylski.

Na szlaku znajdzie się około 20 obiektów w całym regionie. To między innymi kopalnie, muzea, młyny, huta szkła, most kolejowy czy kolejka wąskotorowa. Obiekty, tworząc wspólną sieć, nie będą ze sobą konkurować. Będą mogły tworzyć wspólną ofertę promocyjną, co znacznie obniży koszty jej przygotowania. Będzie im także łatwiej aplikować np. o wsparcie unijne przeznaczane na późniejszy rozwój.

Jak wskazują władze województwa, w związku z sytuacją epidemiczną niemal 90 proc. Polaków deklaruje, że tegoroczne wakacje spędzi w kraju. Z kolei blisko 60 proc. planujących wyjazd chce spędzić urlop w regionie innym niż mieszka. "Te dane pokazują, jak istotne jest przygotowanie kompletnej oferty turystycznej prezentującej najciekawsze atrakcje regionu" - podkreślono.