Powstanie nowe ministerstwo. Siedziba poza Warszawą

Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku powstanie. Zapewnia przewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego, nowy poseł KO, prof. Marka Gzika. Nie wiadomo czy odpowiedzialność za nie weźmie Koalicja Obywatelska, czy któryś z jej przyszłych koalicjantów.

Krzysztof Gadowski, Wojciech Saługa czy Borys Budka - to oni zdaniem prof. Marka Gzika mogliby pokierować ministerstwem Przemysłu.

- Ministerstwo Przemysłu to swego rodzaju synonim Ministerstwa Gospodarki, ale nie tylko synonim, ale także merytoryka która za tym idzie, odpowiedzialność i kompetencje- ocenił prof. Gzik

Ministerstwo będzie promieniować z woj. śląskiego na cały kraj. Jesteśmy województwem najbardziej zurbanizowanym, dostarczającym pod względem produkcji najwięcej PKB w naszym państwie - mówił Gzik

Zapowiedź utworzenia Ministerstwa Przemysłu z siedzibą w woj. śląskim przewodniczący PO Donald Tusk przedstawił w Katowicach w marcu br. Jak wyjaśniał wówczas lider Platformy, decyzje dotyczące Śląska będą zapadały na Śląsku, który może być przemysłowym sercem Polski, i w tym kontekście nie ma powodu, aby był on zarządzany w oddali.

W poniedziałek rano na regionalnym portalu slazag.pl pojawiło się omówienie fragmentu rozmowy z Markiem Gzikiem, którą na antenie Radia Piekary przeprowadził wcześniej naczelny Slazaga Marcin Zasada. Marek Gzik obecnie przewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego i nowy poseł KO, która prawdopodobnie stworzy rząd. potwierdził plany utworzenia ministerstwa.

Mimo, że nie padła konkretna deklaracja dotycząca tego czy odpowiedzialność za nie weźmie Koalicja Obywatelska, czy któryś z jej przyszłych koalicjantów Gzik zastrzegł, że skoro to KO wyszła z propozycją utworzenia Ministerstwa Przemysłu, dość naturalne byłoby, aby ten resort trafił pod opiekę przedstawicieli tego ugrupowania.

- Dość naturalne jest, że skoro wychodzimy z taką propozycją, jak Ministerstwo Przemysłu, z czym identyfikują się nasze ugrupowania partnerskie, aczkolwiek jest to propozycja która wychodzi od nas, od Donalda Tuska, oczywiście w porozumieniu z liderami w różnych okręgach, to dość naturalne byłoby, aby ten resort trafił pod opiekę przedstawicieli KO"- stwierdził Marek Gzik i dodał

-W tej chwili trwają te rozmowy i myślę, że do ostatecznych ustaleń trzeba troszkę więcej czasu.

Nowo wybrany poseł zaznaczył jednak, że utworzenie ministerstwa będzie kluczowe dla województwa.

-Proszę zwrócić uwagę, że to działa w dwie stron: to nie jest tylko kwestia, że tu jest ministerstwo i z tym związana cała logistyka infrastruktura, którą trzeba przygotować, ale takie ministerstwo będzie promieniować z woj. śląskiego na cały kraj. Jesteśmy województwem najbardziej zurbanizowanym, dostarczającym pod względem produkcji najwięcej PKB w naszym państwie - mówił Gzik i dodał, że ta kwestia będzie jednym z priorytetów partii na śląsku.

- To jest dla naszego województwa niezwykle ważna kwestia, więc myślę, że reprezentacja z naszego województwa w takich osobach, jak Borys Budka (pochodzący z regionu szef klubu KO - PAP), jak Wojciech Saługa (szef śląskiej Platformy Obywatelskiej ), którzy doskonale rozumieją te problemy, zadbają o to, by właściwa i merytoryczna osoba się tym zajmowała. Ale dzisiaj jeszcze tych nazwisk nie ma, nie ma podziału kompetencji czy odpowiedzialności za poszczególne resorty wśród ugrupowań, które wygrały te wybory - zastrzegł w rozmowie z dziennikarzem prof. Gzik

Czym będzie zajmowało się Ministerstwo Przemysłu?

Prof. Gzik wyjaśnia, że Ministerstwo Przemysłu to swojego rodzaju synonim Ministerstwa Gospodarki.

- Ministerstwo Przemysłu to swego rodzaju synonim Ministerstwa Gospodarki, ale nie tylko synonim, ale także merytoryka która za tym idzie, odpowiedzialność i kompetencje. A więc naturalne jest, że górnictwo jest w resorcie gospodarki, który będzie miał nazwę Ministerstwa Przemysłu - tłumaczy Gzik i dodaje, że będzie ono zlokalizowane tu, w bliskim sąsiedztwie kopal.

- Będzie ono zlokalizowane tu, w bliskim sąsiedztwie kopalń, firm okołogórniczych, gdzie tutaj, na miejscu, jestem co do tego przekonany, tym ministerstwem będzie kierowała osoba, która doskonale zna problematykę i naszego województwa i górnictwa - tłumaczył poseł KO.

Kto stanie na czele nowego Ministerstwa Przemysłu?

Poproszony o wskazanie osób w Platformie Obywatelskiej czy w ogóle w nowej śląskiej reprezentacji w parlamencie osobę, która ma większe i głębsze pojęcie o górnictwie, Gzik przekonywał, że jest kilka takich osób.

-Po kolei możemy wymieniać: pan poseł Krzysztof Gadowski, Wojciech Saługa tak samo ma wiele doświadczenia, Borys Budka od dłuższego czasu już bardzo mocno zajmuje się tematem energetyki, a górnictwo i energetyka są ze sobą powiązane - zaznaczył Gzik i dodał, że minister to jest cały zespół.

- To jest umiejętność tworzenia zespołu do współpracy. Proszę nie traktować, że minister to ma być osoba absolutnie merytoryczna. Przede wszystkim minister to jest osoba, która potrafi współpracować i słuchać - przekonywał w rozmowie poseł.