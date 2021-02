Powstanie raport nt. wpływu na środowisko farm wiatrowych PGE

Powstanie dokumentacja i raport o oddziaływaniu na środowisko dla infrastruktury przyłączeniowej Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-3. To efekt współpracy PGE z konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i spółką Mewo przy realizacji Programu Offshore.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa PGE Baltica Aleksandra Jampolska w związku z wyborem wykonawcy studium wykonalności i projektów budowlanych dla przyłącza morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3 do sieci przesyłowej na lądzie, PGE wraz z konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Mewo S.A. podjęły decyzję o realizacji dalszego etapu współpracy.

"Jego celem będzie sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który pozwoli pozyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej lądowej infrastruktury przyłączeniowej elektrowni wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3. Działania te są niezbędne do realizacji kolejnych etapów inwestycji, w tym opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę" - wyjaśniła rzeczniczka PGE Baltica.

Dotychczasowa kilkuletnia współpraca spółek z Grupy PGE z konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Mewo S.A. obejmowała przeprowadzenie badań środowiskowych i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Bałtyku. W lutym 2020 r. została ona zwieńczona uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3.

Nie jest to pierwsza tego rodzaju współpraca z polskimi ośrodkami akademickimi oraz krajowymi firmami i podmiotami eksperckimi przy budowie morskich farm wiatrowych. PGE Baltica realizuje już m.in. wspólny projekt z Zakładem Aerodynamiki Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Celem współpracy jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe.

W listopadzie minionego roku PGE Baltica podpisała też umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Współpraca tych podmiotów obejmuje głównie identyfikację uwarunkowań geologicznych terenów morskich i lądowych, na których powstaną obiekty i elementy instalacji morskich farm wiatrowych.

Program Offshore Grupy PGE zakłada budowę do 2040 roku co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku. Program ten będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy z nich przewiduje budowę trzech morskich farm wiatrowych: Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3. Natomiast w drugim etapie realizowane będą kolejne inwestycje w offshore, które zapewnią Grupie PGE ok. 3 GW dodatkowej mocy zainstalowanej.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 r. jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE.