Powstanie specjalny fundusz ONZ do walki z pandemią

Szefowa norweskiego MSZ Ine Eriksen Soereide zapowiedziała, że w ramach ONZ na wniosek Norwegii powstanie specjalny fundusz do walki z pandemią nowego koronawirusa. Fundusz ma pomóc krajom o słabo rozwiniętej służbie zdrowia.

Jak stwierdziła Soereide w rozmowie z agencją Reutera, fundusz może zostać ogłoszony oficjalnie w tym tygodniu. Inicjatywa ma przypominać oenzetowski fundusz do walki z wirusem ebola utworzony w 2014 r. Wówczas zgromadzono ok. 9 mld USD. Jeszcze nie wiadomo, jak dużo pieniędzy zostanie przeznaczonych na powstrzymanie koronawirusa.



Głównym odbiorcą pieniędzy mają być państwa rozwijające się ze słabo rozwiniętą infrastrukturą zdrowotną.



- Chcemy zapewnić, by wysiłki były tak skoordynowane i tak wczesne, jak tylko możliwe - powiedziała norweska minister.



W czwartek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał bogate kraje do pomocy tym biedniejszym.



- W interesie bogatych krajów jest aby wziąć udział w globalnej odpowiedzi na pandemię, bo kryzys może przyjść z każdej strony, w każdym momencie - powiedział.



Jak dotąd na całym świecie ponad 340 tys. osób zostało zainfekowanych nowym koronawirusem, a ponad 14,5 tys. zmarło. W ostatnich dniach pierwsze przypadki potwierdzonych zakażeń pojawiły się w Angoli, Erytrei, Ugandzie i w Strefie Gazy.