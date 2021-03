"Poza wyjściem z kryzysu musimy pamiętać o celach klimatycznych"

Poza wyjściem z kryzysu po pandemii COVID-19 musimy pamiętać, że do 2050 roku musimy znacząco ograniczyć emisyjność naszej gospodarki - podkreślił w czwartek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Kościński podczas czwartkowego Forum Energii przypomniał, że przed nami stoi realizacja nowej perspektywy UE na lata 2021-2027. "Dominującym tematem jest wyjście gospodarki po kryzysie COVID-19, ale nie możemy zapominać o pozostałych bardzo istotnych aspektach, mam tu myśli priorytety Komisji Europejskiej wynikające Europejskiego Zielonego Ładu" - zwrócił uwagę.

Przypomniał, że w ramach polityki unijnej Polska do 2050 roku będzie dążyła do znacznego ograniczenia emisji CO2, realizując m.in. postanowienia Porozumienia paryskiego (pierwszej globalnej umowy klimatycznej - PAP). Wyzwaniem będzie pobudzenie inwestycji związanych z transformacją sektora energetycznego, a także sprawiedliwej transformacji terenów górniczych.

"Mając na uwadze wysoki poziom emisyjności naszej gospodarki, transformacja musi przebiegać z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań" - zaznaczył minister.

Kościński zauważył, że jednym z instrumentów, który ma pozwolić Polsce osiągnąć ambitne cele klimatyczne, będzie realizacja Krajowego Programu Odbudowy.

W ramach KPO Polska będzie mogła skorzystać z 25 mld euro dotacji i 34 mld euro pożyczek. Jak podkreślali przedstawiciel rządu, na cele związane z "zazielenieniem" polskiej gospodarki ma zostać przeznaczonych ponad 130 mld zł.

Minister przypomniał, że KPO ma przyczynić się do zmniejszenia emisyjności gospodarki oraz poprawy jakości powietrza m.in. przez rozwój elektromobilności, poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, promocję zeroemisyjnego transportu publicznego czy inwestycje w OZE.

Kościński zwrócił uwagę, że ze względu na wysokie koszty społeczne zielonej transformacji KPO musi być komplementarne z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

FST jest nowym instrumentem finansowym w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. FST ma ułatwić wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. W ramach tego mechanizmu do Polski ma trafić ok. 3,5 mld euro.

Kościński wyjaśnił, że FST ma osłonowy charakter i ma zniwelować negatywne skutki zielonej transformacji m.in. na rynku pracy.

Minister dodał, że w ramach funduszy unijnych nie należy zapominać o polityce spójności. Podkreślił, że 30 proc. całości alokacji w ramach tych funduszy ma trafić na cele klimatyczne. W ramach polityki spójności w latach 2021-2027 do dyspozycji Polska będzie miała w sumie 66,8 mld euro.

Minister podkreślił, że w ramach polityki spójności Polska będzie mogla finansować także infrastrukturę gazową. Gaz ma być traktowany jako paliwo przejściowe, które pozwoli dokonać ograniczenia emisyjności polskiej energetyki.

