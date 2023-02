Pozabankowe finansowanie przedsiębiorstw jest coraz bardziej opłacalne

Przedsiębiorstwa coraz częściej szukają finansowania poza bankami. Świadczące je firmy podsumowują ubiegły rok, który okazał się dla tej branży owocny. Zajmująca się tym PragmaGO zakończyła go z prawie 60-procentowym wzrostem.

O 55 proc. wzrosła liczba klientów spółki PragmaGO w 2022 roku.

Firma rozwijała też inne usługi finansowe dla MŚP – m.in. model embedded finance, osiągając tu wzrost w stosunku do 2021 roku o 64 proc.

O 27 proc. więcej wierzytelności w formie faktur niż w 2021 wykupiły w ubiegłym roku firmy faktoringowe, finansując w ten sposób bieżącą działalność przedsiębiorstw kwotą 100 mld euro.

Faktoring czyli główny sposób finansowania przedsiębiorstw, znajduje wśród nich coraz większe uznanie. Ubiegły rok rodzime firmy faktoringowe zakończyły 27-procentowym wzrostem, finansując bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw blisko 100 miliardami euro.

50 proc. wzrost faktoringu, inne formy finansowania przedsiębiorstw też rosną

Wśród dostarczających środków finansowych polskim firmom znalazła się też PragmaGO, która, właśnie dzięki samemu faktoringowi, zamknęła 2022 rok z obrotem wartości 1,47 mld zł, odnotowując w tym segmencie roczny wzrost w wysokości prawie 50 proc.

- Osiągnięcie takiej dynamiki było możliwe dzięki systematycznemu rozwojowi i popularyzacji usługi wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W 2022 PragmaGO uplasowała się na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby klientów (wśród 24 faktorów, w tym faktorów bankowych) – podaje spółka w swoim komunikacie.

Tłumaczy przy tym, że taką dynamikę wzrostu (ponad 300 proc.) odnotowały też pożyczki online, dzięki którym przedsiębiorcy mogą pozyskiwać środki na dowolne wydatki firmowe (w tym podatki i składki ZUS) bez wychodzenia z domu i zbędnych formalności.

- Naszym celem było lepsze poznanie potrzeb klientów i wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym korzystanie z naszych usług na każdym etapie będzie wygodne. Wprowadziliśmy szereg udogodnień technologicznych, takich jak możliwość zawierania umów poprzez podpis elektroniczny czy szybkie płatności Paybylink i Blik – mówi prezes PragmaGO Tomasz Boduszek.

Według przedstawionych przez niego danych liczba korzystających w ciągu ubiegłego roku z tych opcji klientów wzrosła pięciokrotnie. - Dla przedsiębiorców ważny jest czas pozyskania finansowania. Przyspieszyliśmy procesy księgowania i uruchomiliśmy automatyzację w zakresie rozliczeń – system wybiera rodzaj przelewu, który gwarantuje dostarczenie pieniędzy klientowi w najkrótszym możliwym czasie. Dzięki optymalizacji procesów skróciliśmy też czas wydawania decyzji o finansowaniu (np. w przypadku faktoringu nawet o połowę) – dodaje Tomasz Boduszek.

Rosną obroty i liczba klientów, którzy szukają finansowania swojej działalności poza bankami: rozwój embedded finance

Wartość obrotu firmy wyniosła w 2022 roku 1,63 mld zł, co – jak podaje PragmaGO - oznacza, że urosła ona o 58 proc. rok do roku. O 55 proc. wzrosła też liczba klientów, bowiem spółka obsłużyła 13 340 przedsiębiorców. Sfinansowali oni w tym czasie 223 761 faktur (wzrost o 96 proc. rok do roku). PragmaGO dynamicznie rozwijała też model embedded finance, w ramach którego udzieliła finansowania o wartości 313 mln zł, co stanowiło wzrost rok do roku o 64 proc.

Pod koniec roku PragmaGO pozyskała z publicznej oferty obligacji 12,8 mln zł. Firma warunkowo przydzieliła wtedy czteroletnie papiery dłużne w ramach pierwszej oferty wartego w sumie około 150 mln złotych programu emisji obligacji.

