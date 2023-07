Pozabudżetowy dług Polski rośnie w szybkim tempie. Czas bić na alarm?

Obecny poziom długu publicznego, licząc z zadłużeniem wygenerowanym przez fundusze obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju, nie stanowi zagrożenia dla Skarbu Państwa - mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Dług generowany przez fundusze jest ściśle monitorowany przez Ministerstwo Finansów - tłumaczy członek władz BGK.



Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w rocznym raporcie z wykonania budżetu za 2022 r. sygnalizuje, że zadłużenie obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) funduszy jest na tyle wysokie, iż może to skutkować problemami budżetu państwa w momencie, kiedy rozpocznie się wykupywanie wyemitowanych przez nie obligacji i spłata zaciągniętych kredytów. A to ma nastąpić w latach 2024-2045. Czy przewiduje pan jakiekolwiek problemy?

- Ministerstwo Finansów raportuje dług publiczny do Komisji Europejskiej według standardów unijnych ESA2010. Całość długu publicznego, łącznie z funduszami ulokowanymi w BGK, w relacji do PKB to około 50 proc., czyli poniżej progu zadłużenia w wysokości 60 proc.

Ponad 302 mld zł nie jest uwzględnione w deficycie budżetowym

Mówi pan o łącznym długu funduszy prowadzonych przez BGK i Polski Fundusz Rozwoju (PFR), czyli o ponad 302 mld zł, które nie są uwzględnione w deficycie budżetowym?

- Tak. Więc to nie jest poziom, który miałby nam zagrażać. Oczywiście są takie sytuacje, jak pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie, które stanowią pewne ryzyko. Były takie momenty w ostatnim czasie, kiedy koszty finansowania były zbyt wysokie, a rynek był bardzo płytki. To był stosunkowo krótki okres. Obecnie sytuacja się stabilizuje. Ostatnio zainteresowanie naszymi obligacjami w USA było tak duże, że musieliśmy dokonać ponad 70-proc. redukcji.

Czyli NIK dmucha na zimne? Jak sobie poradzicie z tym długiem?

- Obsługa tego zadłużenia działa tak samo jak obsługa zadłużenia w budżecie państwa. Obecna kondycja BGK pozwala na bezpieczną i stabilną obsługę długu. Ponadto tworzone w BGK fundusze są objęte gwarancją Skarbu Państwa, bo to de facto jest dług państwa.

Te koszty są teraz wyższe - czy tu nie ma zagrożenia?

- Istotny jest poziom łącznego zadłużenia w relacji do PKB. A do konstytucyjnego progu zadłużenia mamy bardzo daleko. Nie widzę więc zagrożenia, jeżeli chodzi o obsługę zadłużenia.

Porównując koszty obsługi zadłużenia sprzed trzech lat, czyli sprzed pandemii, kiedy stopy procentowe były bliskie 0 proc., z kosztami, z którymi aktualnie mamy do czynienia, różnica rzeczywiście jest duża. Sytuacja rynkowa bywa bardzo zmienna, wcześniej, zanim stopy procentowe obniżono do zera, rentowność obligacji kształtowała się na różnym poziomie (np. w latach 2008-2011 była wyższa od obecnego poziomu), a dług był zaciągany, aby budżet mógł realizować wydatki.

Dług publiczny ujęty w budżecie oraz zadłużenie w postaci funduszy są liczone łącznie zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez Ministerstwo Finansów. Minister Finansów patrząc na długofalową strategię długu i realizując strategię wydatkowania, uwzględnia fundusze ulokowane w BGK. Bank wszystkie plany i emisje, w tym warunki emisji, ustala z Ministerstwem Finansów i pozyskuje zgodę ministra dla tych działań.

Istnieje ścisły nadzór państwa nad tymi funduszami, ponieważ wszystkie one są gwarantowane przez Skarb Państwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego obsługuje 20 funduszy

Obecnie BGK prowadzi obsługę 20 funduszy, z których najważniejsze to:

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19,

- Fundusz Pomocy,

- Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych,

- Krajowy Fundusz Drogowy,

- Fundusz Kolejowy.

Według wyliczeń NIK-u przedstawionych w dokumencie „Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 r.” w omawianym okresie łączne wpływy funduszy obsługiwanych przez BGK wyniosły 104 mld zł, natomiast wydatki 106,6 mld zł, co stanowiło 21 proc. wydatków budżetu państwa. Przy tym pięć wyżej wskazanych funduszy uzyskało 96,5 proc. wpływów wszystkich funduszy obsługiwanych przez BGK.

W latach 2020-2022 fundusze zarządzane przez BGK wraz z Polskim Funduszem Rozwoju wyemitowały obligacje lub zaciągnęły kredyty w łącznej kwocie 240,3 mld zł. W efekcie różnica między długiem instytucji rządowych i samorządowych a państwowym długiem publicznym wyniosła 302,6 mld zł, czyli ok. 9,8 proc. PKB.