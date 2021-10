Pożegnanie niskich stóp. Rada Polityki Pieniężnej ugięła się przed inflacją

Rada Polityki Pieniężnej uznała jednak szybko rosnącą inflację za groźne zjawisko i na środowym posiedzeniu – wbrew wielokrotnym wcześniejszym deklaracjom prezesa NBP – podniosła stopy procentowe. Główna stawka wzrosła z 0,1 do 0,5 proc. Na decyzję Rady zareagowały już rynki – umocnił się złoty, zyskiwały również akcje banków.

Rada tłumaczy: nie chcemy utrwalenia inflacji

Złoty mocno w górę, drożeją akcje banków

To nie ostatnia podwyżka

Na to, że ceny będą rosły coraz wolniej, były coraz mniejsze nadzieje – popandemiczne wstrząsy w gospodarce wywindowały ceny surowców na rekordowe (albo niemal rekordowe) poziomy – np. cena ropy przekroczyła poziom 80 dolarów za baryłkę, cena gazu 1300 dolarów za 1000 m sześc. A wzrost cen tych surowców napędza podwyżki cen większość artykułów.Przykład? - Ceny nawozów w ostatnich dniach szaleją. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mamy rekordowe ceny gazu. W przypadku nawozów azotowych 60-80 proc. kosztów produkcji stanowi właśnie gaz ziemny. Uwzględniając to co się dzieje na rynku nawozów trudno liczyć na to, że kolejny sezon przyniesie odbudowę światowych zapasów zbóż i roślin oleistych. To oznacza droższe pasze, a więc również wyższą presję kosztową na wzrost cen produktów pochodzenia zwierzęcego. W konsekwencji obserwowany obecnie wzrost cen nawozów spowoduje podwyżki cen wszystkich podstawowych produktów żywnościowych: pieczywa, mięsa, produktów mlecznych, oleju i tłuszczów oraz jaj. Tym samym żywność w przyszłym roku zdrożeje jeszcze silniej niż w tym roku – przewiduje Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.Ten mechanizm właśnie brała pod uwagę Rada przy decyzji o podwyżce stóp. W komunikacie wprawdzie RP – podobnie jak w poprzednich miesiącach – naisała, że „podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw”.Zastrzega jednak również „że chociaż oddziaływanie części podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku, to obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach”.- W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano. W takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego. Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP – konkluduje Rada w komunikacie, dodając, że „NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działańbędą uzależnione od warunków rynkowych.”Na decyzję Rady żywo zareagowały rynki – złoty skokowo się umocnił. Kurs euro runął w ciągu kilku minut z prawie 4,59 zł poniżej 4,56 zł (a jeszcze rano kurs złotego przekraczał 4,62 zł. Dolar potaniał z niespełna 3,98 do prawie 3,94 zł. Efekty decyzji Rady było widać również na giełdzie – kursy banków ruszyły ostro w górę w ciągu niespełna pól godziny notowania indeksy WIG-Banki wystrzeliły z 8237 pkt do 8 566 pkt (chociaż po pierwszej fali entuzjazmu indeks zaczął nieco spadać).Na wykresach notowań większości banków tuż po godzinie 15 (kiedy pojawiła się informacja o decyzji Rady) widzimy niemal pionową linię skierowaną ku górze. Najwięcej na tym zamieszaniu zyskał Getin Noble Bank, którego akcje zwyżkował ok 16,30 o ponad 11 proc. Powyżej 8 proc drożały akcja mBanku, ponad 7 proc. zyskiwały papiery Banku Ochrony Środowiska, ponad 6 proc. zdrożały akcje ING Banku Śląskiego i Banku Millennnium.Polska nie jest pierwszym krajem regionu, który podniósł stopy procentowe. Kilkakrotnie robili to już Czesi i Węgrzy, a w tym tygodniu do klubu wyższych stóp dołączyli również Rumuni. Niektórzy analitycy oceniają, ze środowa podwyżka stóp w Polsce to nie jednorazowy sygnał a początek cyklu.- Spodziewamy się, że cykl podwyższania stóp procentowych będzie kontynuowany – jego skalę oraz intensywność determinować będzie kształt listopadowej projekcji inflacyjnej. Uważamy, że zacieśnianie polityki pieniężnej będzie stopniowe – kolejne podwyżki prawdopodobnie nie przekroczą 25 pb. Takie rozwiązanie powinno być kompromisem między oczekiwaniami gołębiego oraz jastrzębiego skrzydła RPP – ocenia Jakub Rybacki, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.- Prognozujemy, że do końca 2022 roku stopy procentowe wrócą na poziomy sprzed pandemii (1,5%). Docelowy kształt polityki pieniężnej będzie jednak mocno uzależniony od sytuacji gospodarczej – problemy niedoborów na rynku energii sugerują możliwość wystąpienia zarówno wysokiej inflacji, jak i spowolnienia aktywności gospodarczej - dodaje.