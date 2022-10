Pożegnanie z Getinem poskutkowało paniką. Klienci cały dzień moknęli przed oddziałami

Dziś oficjalnie Getin Noble Bank przeszedł do historii i jego aktywa przejął nowy Bank BFG. Niestety nie uspokoiło to klientów, którzy na deszczu czekali przed oddziałami, żeby wypłacić swoje pieniądze.

Klienci zlikwidowanego Getin Noble Banku od rana czekali pod oddziałami na wypłatę gotówki.

Pomimo oficjalnych zapewnień informacje dla posiadaczy rachunków są bardzo niejasne.

Polski system bankowy okazał się odporny na nadzwyczajne zdarzenia, ale koszt operacji ratunkowej będzie liczony w dziesiątkach miliardów złotych.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 30 września podjęta została decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, którego głównym akcjonariuszem był Leszek Czarnecki. To będzie pierwsza operacja ratunkowa z wykorzystaniem wehikułu finansowego polegającego na stworzeniu nowego podmiotu, który przejmie wszystkie aktywa i pasywa banku, a zwłaszcza który zagwarantuje pełną wypłatę depozytów złotowych.

W Polsce rozpoczęła się największa operacja ratunkowa w sektorze bankowym

Dotychczas gwarancja obejmowała zgromadzone środki w polskiej walucie i w dewizach do wysokości równowartości 100 tysięcy euro, co jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Na koniec września tego roku w banku zgromadzone były depozyty o wartości przekraczającej 39,5 miliarda złotych, z czego około 3,51 miliarda było ponad ustawowe limity i potencjalnie klienci by ich nie mogli odzyskać.

Dokładnie 3 października powołany został nowy Bank BFG, w którym 51 procent udziałów ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a 49 procent spółka System Ochrony Banków Komercyjnych, powołana przez 8 największych banków komercyjnych działających w Polsce, czyli: Alior Bank, Millenium, Banko Pekao, BNP Paribas Polska, ING Bank Polska, mBank, PKO BP i Santander Bank Polska. Instytucje te udzieliły łącznie 10,34 miliardów złotych bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Banki wydadzą ogromne środki finansowe na utrzymanie stabilności nowego banku

Przekaz płynący do klientów jest bardzo uspokajający i jednoznaczny. Nie zmienia się praktycznie nic poza nazwą banku i właścicielami nowego podmiotu. Numery kont pozostają, placówki bankowe będą działać w tych samych miejscach, obsługa operacyjna i internetowa jest do dyspozycji w oparciu o te same hasła dostępowe, numery PIN, a karty płatnicze i debetowe zachowują ważność. Nie ma żadnej blokady w bankomatach.

Jednak ta sielankowa wizja w zderzeniu z emocjami i brakiem rzetelnej, napisanej w prostym języku informacji nie do końca ma się dobrze. W miniony weekend występowały poważne problemy z zalogowaniem się do bankowości internetowej, podobnie jak w poniedziałek od wczesnych godzin rannych. Były momenty, gdy system miał problemy z obsługą klientów. W placówkach, przy tak zwanych okienkach samoobsługowych można było mówić o loterii. Jedni mieli szczęście, inni rezygnowali i czekali w długich kolejkach do okienek z obsługą.

Klienci nie rozumieją do końca wszystkich informacji i w panice wycofują swoje pieniądze

Obsługa kasowa klientów w dawnym Getin Noble Banku jest realizowana od godziny 9.30 do 17.00. Podobnie było i dziś, tyle że klienci ustawiali się, mimo padającego deszczu, już od godziny 8.00 rano. W Krakowie obserwowaliśmy kolejki pod dwoma oddziałami, gdzie na otwarcie drzwi czekali głównie klienci w sile wieku. Narzekanie na brak precyzyjnej informacji było powszechne.

Kilka minut przed otwarciem drzwi czekało już około 20 osób. Większość chciała wypłacić środki, nawet zrywając lokaty terminowe, inni, nie mogąc skorzystać z bankowości internetowej, przyszli z przelewami, które miały być pilnie zrealizowane. Podobne sytuacje, gdy zdesperowani klienci czekali na zimnie na rozpoczęcie obsługi kasowej, były pod wszystkimi byłymi placówkami Getinu.

Na drzwiach wejściowych wisiała kartka informująca o tym, że właśnie od dziś w tym lokalu działa nowy Bank BFG. Wszyscy byli zdziwieni, że nikt nie usunął wcześniej ze ścian na przykład plakatów zachęcających do zakładania lokat na nowe środki, oprocentowanych na 8 procent, zaciągania korzystnych kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych. Na stojakach dostępne były także materiały promocyjne dotyczące ubezpieczeń i otwierania lokat w walutach wymienialnych według atrakcyjnych stawek oprocentowania.

Nie brakowało też elementów humorystycznych, gdy jeden z klientów zapytał, czy po zmianie szyldu i docelowej nazwy na Velo Bank wyprzedawane będą elementy wyposażenia placówek, w tym między innymi fotele z zielonym obiciem – nawiązujące do kolorów firmowych Getin Banku.

Narzekania dotyczyły na przykład braku informacji, że wypłaty gotówkowe są realizowane w odniesieniu do polskiej waluty tylko do wysokości 10 tysięcy złotych, a w przypadku walut obcych do 1 tysiąca euro lub 1 tysiąca dolarów amerykańskich. Wyższe wypłaty muszą być bowiem awizowane trzy dni wcześniej. Czyli ktoś, kto chciał otrzymać pieniądze, musi po nie przyjść jeszcze raz w środę i odstać w kolejce kolejnych kilka godzin. Przelewy na inne konta, do innych banków realizowane są bez przeszkód.

Wypłacając gotówkę z Banku BFG, trzeba pamiętać o dziennych limitach przypisanych do każdego konta

W bankowości też obowiązują limity – w tym przypadku dotyczy to równowartości 200 tysięcy złotych. Czyli w przypadku kont firmowych warto zapoznać się ze wszystkimi informacjami na ten temat. Każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest także powiadomić swój urząd skarbowy o numerach kont i nazwach banków, które prowadzą obsługę operacyjną lub depozytową firmy. Niestety nie wyjaśniono, czy w tym przypadku tak ma być. Bo chociaż oficjalnie numery kont pozostają takie same, to jednak mamy do czynienia od dziś oficjalnie z nowym bankiem.

Sami pracownicy – choć starali się jak mogli, odpowiadając na wiele szczegółowych pytań – nie byli w stanie odpowiedzieć na wszystkie zapytania. Infolinia jest czynna od godziny 8.00 do 20.00, na stronach internetowych jest także dużo przydatnych informacji. Jednak warto pamiętać, że wiele osób starszych nie jest przesadnie biegłych w internecie i woli polegać na ustnym przekazie. Pamiętać też trzeba, że 39,5 miliarda depozytów to może nie jest masa krytyczna polskiego sektora bankowego, ale dla wielu to są oszczędności całego życia i dodatkowo konta osobiste, na które wpływają co miesiąc świadczenia z ZUS.

Otwarte pozostaje pytanie, jak długo będzie trwało zamieszanie związane z wycofywaniem środków z kont bankowych nowego Banku BFG i kiedy sytuacja powróci do normy.

To, co stało się 30 września z Getin Noble Bankiem, pokazuje raz jeszcze, że stabilność polskiego sektora bankowego jest niezachwiana. Jednak nic nie odbywa się za darmo. BFG pozyskuje środki z obowiązkowych wpłat od instytucji finansowych. Dodatkowo, przewidując, że wcześniej czy później operacja ratunkowa w GNB będzie podjęta, największe polskie banki komercyjne zaczęły odkładać środki, żeby nie zostać zaskoczone nadzwyczajną sytuacją.

10,34 miliarda bezzwrotnego wsparcia to nie jest może zawrotna kwota, ale jednak na tyle duża, aby pochylić się nad nią i odpowiedzieć na pytanie: czy warto nakładać na te spółki kolejne daniny publiczne, czy pozwolić im zarabiać na swojej podstawowej, statutowej działalności, żeby w tak dramatycznych, nadzwyczajnych okolicznościach miały odłożone pieniądze na pomoc dla klientów.

