Pożegnanie ze Strategią Morawieckiego. Bilans zysków i niespełnień

Niebawem - zapowiedzianą na sobotę prezentację przesunięto - Mateusz Morawiecki ma przedstawić Nowy Polski Ład - strategię gospodarczą na lata po pandemii. Zastąpi ona najprawdopodobniej - zapomnianą już nieco - Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zobaczmy, co z niej zostało, poza coraz bardziej wyblakłymi wspomnieniami…

Ambitne cele

Udało się wzbogacić

Udało się również zmniejszyć ubóstwo - relatywne poniżej założonego poziomu 14 proc., a także sięgnąć przewidywanego poziomu zatrudnienia w wysokości 71 proc. (odsetek aktywnych zawodowo w przedziale wieku 20-64 lata).

Na razie jeśli chodzi o innowacyjność nie widać imponujących efektów. Możemy się tylko pocieszać, że wzrost konkurencyjności, a przynajmniej zachowanie jej dobrego poziomu, pokazuje w pewien sposób stały przyrost eksportu – skądinąd jeszcze jeden ze zrealizowanych celów strategii, chociaż to też kontynuacja wcześniejszego trendu. Tu jednak wracamy do perspektywy czasowej. Mówiąc nieco kolokwialnie, nasze start-upy dopiero zaczynają się na masową skalę wykluwać, a na pełne efekty takich instrumentów, jak ulga IP Box, przyjdzie jeszcze kilka lat poczekać.

Przedsiębiorców zderzenie z praktyką

Sporo udało się zrealizować ze Strategii, jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorczości – z jednej strony powstała zapowiadana grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, dość dobrze przez przedsiębiorców oceniana, z drugiej - udało się również przeforsować kilka pakietów legislacyjnych (100 zmian dla firm, Konstytucja dla Biznesu) czy wreszcie uregulować kwestię sukcesji w firmach rodzinnych, co stawało się coraz bardziej palącym problemem - ze względu na wymianę pokoleniową w tychże.



Tyle że przełożenie tych aktów prawnych – witanych najczęściej z zadowoleniem i nadzieją – w niewielkim stopniu, jak słychać, wpłynęło na razie na praktykę. Większość przedsiębiorców wciąż nie uważa, że są traktowani przez urzędników po partnersku. Coś musi być na rzeczy, bo w rankingu Doing Business, oceniającego łatwość prowadzenia biznesu w 2020 roku Polska zajęła 40. miejsce, gdy w 2017 roku (czyli roku, gdy Plan Morawieckiego stał się Strategią) była na 24...



Praktyką stało się wprowadzanie istotnych dla biznesu ustaw bez konsultacji (wspomniane już pakiety pilotowane przez ówczesne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to chlubne wyjątki).



Jak wyliczyli Pracodawcy RP, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy poprzedniej kadencji Sejmu doszło do tego, że 57 proc. ustaw mających wpływ na prowadzenie biznesu uchwalano bez rzetelnych konsultacji (w tym celu nadużywa się mechanizmów sejmowych: projekty rządowe zgłaszane są jako poselskie - właśnie po to, aby konsultacji uniknąć), czyli dialogu z partnerami społecznymi czy podmiotami, które będą podlegały nowym regulacjom. Co trzecia ustawa istotna dla biznesu powstała w pośpiechu, a podobny odsetek wprowadzał nadmierne obowiązki bądź dodatkowe koszty.

Kij i marchewka

Z jednej strony przedsiębiorcy mają Konstytucję dla Biznesu, z drugiej - wciąż pojawiają się groźne dla biznesu projekty, np. o konfiskacie rozszerzonej. Cały czas wisi nad nimi groźba likwidacji limitu 30-krotności opłacania składek na ZUS (co utrudnia planowanie biznesu w dłuższej perspektywie), a często – niemal z zaskoczenia – wprowadzane są nowe podatki i daniny (jak podatek cukrowy).



Trudno zatem uznać za zrealizowaną zapowiedź dotyczącą systemu prawnego. Istotą zmian w tej mierze będzie deregulacja, usprawnienie systemu prawnego, w tym stabilne i przewidywalne otoczenie prawne oraz racjonalizacja procesów legislacyjnych, w tym partnerstwo głównych podmiotów instytucjonalnych, korporacyjnych i społecznych.

Największa porażka

Nadrzędnym celem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju było uniknięcie przez Polskę wpadnięcia w pułapkę średniego rozwoju. Temu służyło położenie większego nacisku na innowacje, by gospodarka była bardziej konkurencyjna.



W dokumencie znalazła się również zapowiedź zwiększania stopy inwestycji do 25 proc. Dziś ten wskaźnik jest odleglejszy niż w momencie powstawania Strategii! I to nie tylko kwestia pandemii, chociaż i ona dołożyła swoje trzy grosze. W III kwartale 2020 owa stopa wyniosła 17,2 proc. – to najniższy wynik od 1995 roku. Ale i przed pandemią stopa inwestycji nie przekroczyła 20 proc...



Co poszło nie tak? Na pewno barierą nie był dostęp do finansowania – jeszcze przed wybuchem epidemii mieliśmy do czynienia z rekordowo niskimi stopami procentowymi. Koniunktura gospodarcza, poza pewnym wyhamowaniem w 2016 roku, też powinna sprzyjać decyzjom inwestycyjnym. A jednak stało się, jak się stało. Jedną z głównych przyczyn było to, czemu Strategia miała zapobiec, czyli niestabilność prawa, nieprzewidywalność warunków prowadzenia biznesu, wreszcie podważenie zaufania do niezależności sądów.



Dlatego – co jeszcze bardziej niepokojące – proces inwestycyjny podtrzymywały inwestycje publiczne, co notabene potwierdzało zapowiedzi Strategii o aktywniejszej roli państwa; trudno to jednak uznać za sukces, skoro inwestycyjne załamanie sektora prywatnego może owocować jego znacznie słabszym rozwojem w przyszłości. A to z kolei stoi w sprzeczności z wyrwaniem się z pułapki średniego rozwoju.

Problem z kapitałem

Czynnikiem wzmacniającym skłonność do inwestycji miał być program budowy polskiego kapitału. Można eufemistycznie mówić o umiarkowanym powodzeniu.



Program Pracowniczych Planów Kapitałowych, chwalony przez ekspertów, został odrzucony przez większość pracowników średnich firm; w przypadku małych - może być jeszcze gorzej. Kluczowy stał się tu brak zaufania do rządzących (nie tylko obecnej ekipy), którzy zbyt często grzebali przy obliczonym z założenia na dekady systemie emerytalnym. Tego zaufania obecna ekipa nie odbudowała; wręcz przeciwnie.

Odbudowa odbudowanego

Dość dwuznacznie prezentuje się realizacja innego celu Strategii - reindustrializacji. W strategii jako cel na 2020 rok zapisano udział przetwórstwa przemysłowego w wartości dodanej brutto na poziomie 20 proc. W 2019 roku było to 18,9 proc. - i trzeba dodać, że był to efekt tendencji zniżkowej. Udział przetwórstwa przemysłowego w PKB (a co za tym idzie i wartości dodanej brutto) spadł z 18 proc. w 2016 roku do 16,6 proc. w 2019 roku.



Dwa zastrzeżenia. W 2020 roku udział przetwórstwa przemysłowego w PKB mógł istotnie urosnąć - i niewykluczone, że cel został jednak osiągnięty - było to jednak efektem nie reindustrializacji, a kurczenia się udziału w PKB sektorów usługowych, które znacznie bardziej ucierpiały w wyniku pandemicznych ograniczeń. Trudno by było odczuwać satysfakcję z osiągniętego w taki sposób wyniku.



Drugie zastrzeżenie jest może istotniejsze: czy jeśli nie udałoby się tego wskaźnika osiągnąć, to byłoby to istotnie porażką? Spadek udziału przemysłu w PKB może być wynikiem jego kurczenia się, ale też efektem tego, że inne sektory, np. usługi (w tym wysoko zaawansowane technologicznie usługi informatyczne), rosną znacznie szybciej. Czy byłby to powód do smutku? Zwłaszcza w kontekście – też często wspomnianego w Strategii – przestawienia gospodarki na innowacyjne tory.



Wydaje się, że błędem było raczej samo definiowanie takiego celu - i zawarcie go w opracowanym przez ekipę Mateusza Morawieckiego dokumencie miało wymiar jedynie propagandowy. Skoro podczas kampanii wyborczej Zjednoczona Prawica epatowała hasłem "Polska w ruinie", oczywiste było, że po dojściu do władzy musi zająć się odbudową, w tym odbudową przemysłu.



Problem w tym, że ani Polska nie była w ruinie ani przemysł nie wymagał odbudowy. Ciężko zaś o spektakularne efekty, gdy się odbudowuje coś, co już mocno stoi na solidnych fundamentach.

Oklapłe flagi

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zawarto również kilka mocno przemawiających do wyobraźni - jak się wydaje, takie było główne zadanie - projektów flagowych. Ich realizacja miała unaocznić społeczeństwu sukces Strategii, jej wymierne efekty (kto sobie zawraca głowę śledzeniem statystyk GUS dotyczących ubóstwa czy wspomnianego udziału przetwórstwa przemysłowego w wartości dodanej brutto?).



Dlatego w dokumencie przygotowanym przez ekipę Morawieckiego mogliśmy przeczytać o Projekcie Batory - "stymulowanie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich".



Zaczęło się (i jak się później okazało - również skończyło) w czerwcu 2017 r. na położeniu stępki pod polski prom pasażerski. Projektu promu wówczas jeszcze nie było (nie ma do dziś), stępka zardzewiała, a zwieńczeniem procesu odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego jest zamknięcie stoczni w Świnoujściu pod koniec 2020 roku.

Plan bez instrumentów

Strategia gospodarcza, jakim był plan Morawieckiego, powinna być - na logikę - rozpisana na szczegółowe strategie sektorowe. Tak się jednak nie stało – w niektórych dziedzinach przez cały okres obowiązywania Strategii królowały działania doraźne.



Na przykład, mimo mocno nagłaśnianego hasła reindustrializacji, konsultacje Nowej Polityki Przemysłowej (zapowiedzianej Strategią) rozpoczęły się na początku tego roku - a zatem już formalnie po okresie obowiązywania SOR.



Jeszcze większy chaos panował w energetyce. Strategia zapowiadała "wypracowanie długofalowej, przewidywalnej polityki energetycznej oraz wdrożenie opartych na jej podstawie strategii sektorowych i systemu regulacji prawno-instytucjonalnych". Zapisy i przesłanki umieszczone w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju miały być rozwinięte w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do roku 2050. Taka polityka, owszem, powstała, ale dopiero u schyłku 2020 roku (ostatecznie zaakceptowano ją w 2021 roku) – i z perspektywą do 2040 roku.

Propagandowe przeszarżowanie

O tym, jak trudno oceniać stopień realizacji Strategii, świadczą takie próby dokonywane przez polityków, dziennikarzy, ośrodki badawcze. Ocena stopnia realizacji waha się od 14 do 60-70 proc. Na pewno udało się osiągnąć parę mniej lub bardziej istotnych wskaźników liczbowych.



Wielką porażką Strategii okazała się natomiast zmiana modelu społeczno-gospodarczego – państwo nie jest ani sprawniejsze, ani cieszące się większym zaufaniem, a kapitał społeczny w ostatnich pięciu latach się znacząco skurczył. Zaufanie stało się jednym z najbardziej deficytowych towarów. Dlatego, że realizacja Strategii – mimo szumnych zapewnień o jej priorytetowym traktowaniu – w dużej mierze była podporządkowana strategii politycznej obozu rządzącego, dla którego podtrzymywanie społecznych emocji na wysokim poziomie stało się jednym ze sposobów na podtrzymanie poparcia.



Paradoksalnie: niedosyt z realizacji strategii był w nią wpisany od chwili narodzin. Skoro od początku rządziła polityka (co nie znaczy, że ów dokument był stricte polityczny; kiedy jednak dochodziło do wyboru między celami Strategii a celami politycznymi – był on oczywisty), to propagandowe podbijanie bębenka SOR - na krótką metę - służyło politykom, na dłuższą - szkodziło Strategii.



W pierwszych miesiącach jej funkcjonowania SOR propagandowe wzmożenie było szczególnie silne. Z tego zadęcia wzięły się obietnice mocno na wyrost (czy - mówiąc wprost - zupełnie nierealistyczne) lub widowiska w rodzaju kładzenia stępki pod prom bez projektu, które świetnie się sprzedawały w telewizji państwowej. Dziś mogą być jedynie obiektem kpin.



Sprowadzanie Strategii tylko do tych eventów byłoby jednakże mocno niesprawiedliwe. Ale politycy na tę niesprawiedliwość zapracowali.



Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju bardzo straciła na swoim blasku. Jako się rzekło: rząd, który był z niej tak dumny, ogłaszając wspomniany dokument, do dziś nie pokusił się o jego podsumowanie - swoisty raport z realizacji. Znamienne. Byli jednak na szczęście tacy, którzy Strategię potraktowali poważnie - i dzięki temu powstało trochę pożytecznych aktów prawnych (by wspomnieć raz jeszcze prawo sukcesyjne czy pewne ułatwienia dla przedsiębiorców).



I pod tym względem Strategia nie różni się od innych planów gospodarczych z poprzednich lat: niezależnie, czy ogłaszane z pompą, czy spoczywające cichutko w szufladach gabinetów, zawsze na koniec pozostawiały uczucie niedosytu.

Drugim kłopotem pozostaje to, że była to strategia średniookresowa – w gospodarce często jest natomiast tak, że odpowiedź na pytanie, czy dane posunięcie było słuszne, przychodzi po więcej niż kilku latach. Przykładowo: zwiększenie nakładów na badania i rozwój nie daje gwarancji, że te badania rzeczywiście rozwój przyspieszą (chociaż statystycznie z reguły tak jest).I wreszcie trzeci kłopot... Strategia zawierała zapowiedzi mierzalne – osiągnięcie konkretnych wskaźników (i wracamy do problemu pandemii – mierzalne często tylko w teorii) – oraz niemierzalne. Dość powiedzieć (tu akurat strategia nie była oryginalna, takie hasło zawiera większość dokumentów rządowych) o tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, ułatwieniu życia biznesowi... I rządzący mogą wskazać twarde fakty – np. 100 zmian dla firm, Konstytucję dla biznesu. Tyle że odczucia przedsiębiorców, a co ważniejsze: praktyka, mogą być zupełnie inne (w pewnym stopniu zdaje sobie z tego sprawę m.in wicepremier Jarosław Gowin). Wchodzimy w zakres dość swobodnych ocen..."Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stanowi kompleksową odpowiedź zarówno na dotychczasowe błędy transformacji, jak i na nowe wyzwania stojące przed szeroko definiowaną polityką społeczno-gospodarczą współczesnego państwa" – głosiła preambuła tego dokumentu. Zapowiadała również, że „państwo ma do odegrania fundamentalną rolę inicjowania i realizacji zmiany modelu rozwoju społeczno-gospodarczego.”Strategia składała się z trzech filarów, sześciu programów horyzontalnych i kilkunastu projektów flagowych, o dziesiątkach pomniejszych celów nie wspominając. Jej filarami strategii były: trwały wzrost gospodarczy, rozwój społeczny wrażliwy i terytorialnie zrównoważony oraz skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu.Krótko podsumowując: Polacy mieli być bogatsi, państwo miało być wobec nich bardziej opiekuńcze. Udało się.Jeśli chodzi o wzrost zamożności - i owszem. W 2020 roku PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej ma wynosić między 75 a 78 proc. średniej unijnej.Najnowsze dane Eurostatu dotyczą roku 2019 - w tym czasie udało nam się dobić do poziomu 73 procent. A zatem jesteśmy blisko – 2020 r. zaburza pogląd, przyjmijmy więc, że trend został utrzymany (utrzymany, bo ów wskaźnik rósł i wcześniej), a może nawet i udało się zrealizować ten cel - na co wskazują prognozy Komisji Europejskiej - bo zeszłym roku akurat owa średnia unijna mocno spadała (mocniej niż polskie PKB).Świetnie – w stosunku do założeń SOR – prezentowały się w 2019 roku deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. Pierwszy zamknął się na poziomie 15 883 mln zł, co stanowi 0,7 proc. PKB, a dług sektora wyniósł 1 045 391 mln zł, czyli 45,7 proc. PKB. Cele zapisane na 2020 rok brzmiały odpowiednio: poniżej 3 proc. i poniżej 60 proc.Mimo dość szybkiego wzrostu wydatków na badania i rozwój – 1,32 proc. w 2019 r. – wciąż daleko nam jednak pod tym względem do unijnej średniej, jak i do zawartego w strategii celu 1,7 proc. To oczywiście mierzalny wskaźnik, nie zapominajmy jednak, że wydatki na sektor B+R nie są celem samym w sobie: mają przynieść wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.Strategia obiecywała usprawnienie działania państwa poprzez likwidację zjawiska tzw. silosowatości - polegającego w skrócie na tym, że każdy minister działa na własną rękę. Już w poprzedniej kadencji trudno było uznać rząd za sprawny, zgodny mechanizm, a po ostatnich wyborach parlamentarnych wewnątrzkoalicyjne i międzyministerialne niesnaski jeszcze przybrały na sile.O tym, jak trudno o jedność, świadczą m.in. losy jednej za sztandarowych zapowiedzi SOR – powołania Narodowego Instytutu Technologicznego, który miał koordynować działalność ponad 140 instytutów badawczych.Ostatecznie projekt ten zmaterializował się z poślizgiem - jako Sieć Badawcza Łukasiewicz, skupiająca ponad 30 instytutów... Większość ministrów nie chciała się bowiem wyrzec zwierzchności nad podległymi sobie jednostkami badawczymi.Wbrew zapowiedziom nie rozwiązano sprawy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Dopiero teraz do Sejmu trafił projekt regulujący przyszłość byłego już drugiego filara systemu emerytalnego. Sęk w tym, że jest on sprzeczny z SOR. Przewidywała ona bowiem, że część aktywów (75 proc. aktywów OFE) - w postaci polskich akcji - zostanie przekazana do Otwartych Funduszy Inwestycyjnych Polskich Akcji w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE); pozostałe środki (25 proc. aktywów OFE), w postaci płynnych aktywów innych niż polskie akcje, trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej, przy jednoczesnym zapisie tych środków na subkontach w ZUS. W Strategii nie było ani słowa o 15-proc. opłacie przekształceniowej...Kolejnym sztandarowym programem stał się Samochód Elektryczny – w myśl opublikowanego (w tym samym czasie, co Strategia) Planu Rozwoju Elektromobilności w 2025 roku po polskich drogach miało jeździć milion elektrycznych aut (dwa lata później, w kolejnym dokumencie strategicznym dotyczącym transportu, skorygowano te prognozy – do 600 tys. do 2030 roku).Powołano spółkę Elektromobility Poland, w którą spółki Skarbu Państwa wrzuciły dziesiątki milionów złotych. Nie można powiedzieć, że bez efektów – w połowie ubiegłego roku pojawił się prototyp polskiego auta, Izera.Produkcja seryjna ma się zacząć w 2024 roku. Wcześniej trzeba wybudować zakład i kupić linię produkcyjną. A przypomnijmy, że spółka Elektromobility Poland rozpoczęła działalność od rozpisania konkursu na karoserie. A Izera ma karoserię pochodzącą spoza tego konkursu.W 2020 roku realizację tego planu miażdżąco oceniła NIK. "Winne były opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań oraz brak konsekwencji we wdrażaniu zaplanowanych instrumentów" – pisali kontrolerzy Izby.Owszem, sporo zainwestowano, jeśli chodzi o infrastrukturę towarzyszącą elektromobilności – powstało parę fabryk baterii, akumulatorów, stacji ładowania, ale to kropla wobec tego, co obiecywała Strategia. No i były to przede wszystkim inwestycja zagraniczne, a w dokumencie wskazywano również na zbyt dużą zależność polskiej gospodarki od takich inwestycji i zapowiadano preferowanie polskiego kapitału; chociaż, trzeba przyznać, że awizowano również selektywne podejście do zagranicznych inwestycji – otwarcie na nowoczesne technologie i innowacyjne projekty, a te związane z elektromobilnością do takich należą.Jedynymi widocznymi efektami projektu Luxtorpeda jest uratowanie Pesy przed upadkiem. Nie lepiej wypadły programy związane z cyfryzacją. W 2020 roku oceniał je NIK. W ocenie kontrolerów, Program Cyberpark Enigma nie został wdrożony do realizacji zgodnie z założeniami SOR, czyli jako zintegrowana grupa projektów, której celem było stworzenie ośrodka dysponującego potencjałem pozwalającym konkurować na europejskim rynku specjalistycznych usług IT.Jednocześnie NIK oceniła jako opieszałe działania w kwestii weryfikacji możliwości realizacji projektu CyberMicro. Mimo przeprowadzenia wstępnych prac studialnych do połowy 2018 r., nie został ostatecznie on zaakceptowany do dalszej realizacji ani nie rozstrzygnięto o zaniechaniu wcielania go w życie.Po drodze zaś mieliśmy miotanie się od ściany do ściany – od pompowania miliardów złotych z państwowych spółek - po to, by górnictwo przetrwało - do obecnych namysłów, jak wpompować w nie kolejne miliardy, by je w miarę bezboleśnie wygasić... Mieliśmy też - nijak nie mające się do Strategii - wyhamowanie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej i budowę węglowej elektrowni w Ostrołęce (obecnie burzone są jej zaczątki).