Poznaliśmy tytuły filmów nominowanych do Polskich Nagród Filmowych Orły 2020 (aktualizacja)

"Boże Ciało" Jana Komasy - z 15 nominacjami - zostało faworytem Polskich Nagród Filmowych Orły 2020. Szanse na 12 statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię i zdjęcia ma "Pan T." Marcina Krzyształowicza. "Ikar. Legenda Mietka Kosza" Maciej Pieprzycy powalczy o nagrody w 11 kategoriach, m.in. najlepszy scenariusz i główna rola męska.

Tytuły nominowanych filmów podano podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę w warszawskim studiu Canal+. Jak poinformował prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński, Polskie Nagrody Filmowe Orły 2020 zostaną przyznane w 20 kategoriach. Decyzją członków Akademii po raz pierwszy wręczony zostanie Orzeł za najlepszą charakteryzację. Inną istotną zmianą - jak mówił Jabłoński - jest zwiększenie liczby nominacji w każdej z kategorii z trzech do pięciu. "Oczywiście, zgodnie z regulaminem jeżeli pokrywa się liczba głosów, tych nominacji jest więcej. Natomiast sądzę, że pięć nominacji sprawiedliwiej odzwierciedla najlepsze dokonania polskich filmowców i od razu widać, że się zwiększa różnorodność" - powiedział dziennikarzom.

Prezydent Polskiej Akademii Filmowej zwrócił uwagę, że polska kinematografia "zdecydowanie jest mocna". "Myślę, że potwierdziło się to, co zawsze mówiliśmy - dajcie państwo nam szansę, a pokażemy, że jesteśmy dobrymi filmowcami. Wystarczyło otworzenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2005 r., jest fundusz na polskie filmy i od razu widać, że polski film absolutnie kwitnie. Nie tylko w Polsce zresztą, ale również za granicą. Sukcesy Pawła Pawlikowskiego, Agnieszki Holland, Olgi Chajdas, Małgośki Szumowskiej - to wszystko potwierdza, że naprawdę mamy świetnych filmowców, tematy i umiemy robić filmy" - podkreślił.

W tym roku najwięcej, bo aż 15 nominacji otrzymało "Boże Ciało" Jana Komasy. Szanse na 12 statuetek ma "Pan T." Marcina Krzyształowicza, zaś do "Ikara. Legendy Mietka Kosza" Macieja Pieprzyczy może powędrować maksymalnie 11 nagród. O osiem Orłów powalczy "Obywatel Jones" Agnieszki Holland, "Ukrytą grę" Łukasza Kośmickiego nominowano w siedmiu kategoriach, a "Mowę ptaków" Xawerego Żuławskiego - w sześciu. Dalsze miejsca pod względem liczby nominacji zajmują: "Supernova" Bartosza Kruhlika (4) i "Kurier" Władysława Pasikowskiego (3).

O statuetkę dla najlepszego filmu powalczą: "Boże Ciało" Komasy, "Ikar. Legenda Mietka Kosza" Pieprzycy, "Obywatel Jones" Holland, "Supernova" Kruhlika i "Pan T." Krzyształowicza. Twórcy tych filmów otrzymali także nominacje w kategorii najlepsza reżyseria.

Szanse na nagrodę za najlepszą główną rolę kobiecą mają: Aleksandra Konieczna ("Boże Ciało"), Maria Sobocińska ("Pan T."), Krystyna Janda ("Słodki koniec dnia"), Agata Kulesza ("Zabawa zabawa") i Dorota Kolak ("Zabawa zabawa"). Nominacje za role drugoplanowe otrzymały: Eliza Rycembel ("Boże Ciało"), Jowita Budnik ("Ikar. Legenda Mietka Kosza"), Agata Buzek ("Córka trenera"), Marta Żmuda Trzebiatowska ("Mowa ptaków") i Katarzyna Smutniak ("Słodki koniec dnia").

Nagroda za najlepszą główną rolę męską może trafić do: Bartosza Bieleni ("Boże Ciało"), Jacka Braciaka ("Córka trenera"), Dawida Ogrodnika ("Ikar. Legenda Mietka Kosza"), Pawła Wilczaka ("Pan T.") lub Borysa Szyca ("Piłsudski"). Za za rolę drugoplanową uhonorowany może zostać Łukasz Simlat ("Boże Ciało"), Tomasz Ziętek ("Boże Ciało"), Andrzej Chyra ("Mowa ptaków"), Sebastian Stankiewicz ("Pan T.") lub Robert Więckiewicz ("Ukryta gra").

O Orła w kategorii odkrycie roku - oprócz Pacewicza - ubiegają się: Bartosz Kruhlik (za reżyserię i scenariusz do "Supernovej"), Łukasz Kośmicki za reżyserię "Ukrytej gry" oraz Cyprian Grabowski, który w "Ikarze..." zagrał młodego Mieczysława Kosza.

Najlepszym dokumentem może okazać się: "Diagnosis" Ewy Podgórskiej, "In Touch" Pawła Ziemilskiego, "Jazda obowiązkowa" Ewy Kochańskiej, "Maksymiuk. Koncert na dwoje" Tomasza Drozdowicza, "Marek Edelman. I była miłość w gettcie" Jolanty Dylewskiej i Andrzeja Wajdy, "Symfonia fabryki Ursus" Jaśminy Wójcik, "Miłość i puste słowa" Małgorzaty Imielskiej, "Tylko nie mów nikomu" Tomasza Sekielskiego lub "Wiatr. Thriller dokumentalny" Michała Bielawskiego.

W kategorii najlepszy film europejski doceniony może zostać "Ból i blask" Pedro Almodovara, "Faworyta" Yorgosa Lanthimosa, "Kraina miodu" Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej, "Oficer i szpieg" Romana Polańskiego lub "Wysoka dziewczyna" Kantemira Bałagowa.

Nagradzone zostaną także m.in. najlepsze kostiumy, zdjęcia, montaż, dźwięk, scenografia i muzyka.

O nominacje w kategorii najlepszy film ubiegały się tym razem łącznie 72 produkcje spełniające warunki regulaminu, tj. trwające powyżej 70 minut i wyświetlane na otwartych, płatnych pokazach kinowych przynajmniej przez tydzień między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku, zaś o nominacje w kategorii najlepszy dokument - 79 tytułów.

Polskie Nagrody Filmowe zostaną w tym roku wręczone po raz 22. Gala, w trakcie której ogłoszeni zostaną laureaci, odbędzie się 2 marca w Teatrze Polskim w Warszawie i będzie transmitowana w Canal+. Kilka dni wcześniej, 26 lutego, poznamy laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia.

W 2019 roku najlepszym filmem okazała się "Zima wojna" Pawła Pawlikowskiego. W poprzednich latach docenione zostały m.in. "Cicha noc" Piotra Domalewskiego, "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego, "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej, "Bogowie" Łukasza Palkowskiego oraz "Ida" Pawła Pawlikowskiego.