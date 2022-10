Poznań : 10 tys. widzów na 40. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

Około 10 tys. widzów obejrzało ponad 100 filmów prezentowanych w trakcie zakończonego w piątek w Poznaniu 40. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!. Na przełom listopada i grudnia zaplanowano edycję online tej imprezy.

Ale Kino! to największy w kraju festiwal filmów dla młodych widzów. Tegoroczna edycja organizowanej w Poznaniu imprezy rozpoczęła się 1 października. Rzeczniczka prasowa przeglądu Ewelina Mania przekazała w piątek PAP, że według szacunków, ponad 100 prezentowanych na festiwalu filmów obejrzało łącznie około 10 tys. widzów.

W tegorocznej edycji w festiwalowym konkursie dziewięć składów jurorskich oceniło łącznie 22 filmy pełnometrażowe i 53 produkcje krótkometrażowe.

Międzynarodowy zespół oceniający filmy pełnometrażowe dla dzieci, przyznał nagrodę główną, czyli Złote Koziołki, twórcom "Opowieści Franza" w reżyserii Johannesa Schmida. Specjalne wyróżnienie w tej kategorii przypadło filmowi "Córka i słońce"

W kategorii filmów pełnometrażowych dla młodzieży Złote Koziołki przyznano filmowi "Moja mała ojczyzna" w reżyserii Emmy Kawawady.

Jury filmów krótkometrażowych dla dzieci wyróżniło film "Ser", a Złote Koziołki, za "ujmującą i dającą do myślenia opowieść o akceptacji odmienności i sile wspólnoty" przyznało twórcom obrazu "Luce i skała" w reżyserii Britt Raes.

Wśród krótkometrażowych filmów dla młodzieży główną nagrodę za "tworzenie odważnego, kameralnego kina, o wyważonym tonie dramatyczno-komediowym" otrzymał film "Za ostro" w reżyserii Seana Lìonadha. W tej samej kategorii wyróżniono film "Żegnaj, Jérôme".

Jury Europejskiego Stowarzyszenia Filmów dla Dzieci (ECFA), nagrodziło produkcję "Smocza księżniczka" w reżyserii Jean Jacques'a Denis i Anthony'ego Roux'a za to, że, jak podkreślono, "pod osłoną klasycznej bajki, zachęca do dyskusji skupionej wokół różnorodności i indywidualności, a przez podważanie i łamanie stereotypów główna bohaterka zachęca młodą publiczność do przezwyciężania przeciwności kryjących się w rodzinnych sytuacjach".

Z kolei Międzynarodowe Jury Edukatorów Filmowych, nagrodziło film "Yuku i magiczny kwiat" w reżyserii Arnauda Demuyncka i Rémi Durin, a jurorzy Zespołu Edukatorów Filmowych przyznali nagrodę produkcji "Smocza księżniczka".

Jury Młodych przyznało nagrodę Marcina, za najlepszy film pełnometrażowy, obrazowi "Moja mała ojczyzna", z kolei w kategorii produkcji krótkometrażowych młodzi jurorzy nagrodą Marcinka uhonorowali "Ucieczkę" Gabriela Hénot-Lefèvre'a.

Jury Dziecięce w kategorii krótkiego metrażu przyznało wyróżnienie filmowi "Czarna zjeżdżalnia" w reżyserii Uri Lotana, a nagroda Marcinka, dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla dzieci, trafiła do twórców filmu "Planeta Robin" wyreżyserowanego przez Johana Kaosaza.

Wśród filmów pełnometrażowych Jury Dziecięce za najlepszy uznało film "Mój brat Robot", w reżyserii Federika Nørgaarda, a wyróżnienia przyznało twórcom filmów: "Lato, kiedy nauczyłam się latać" oraz "Perlimpom".

Dodatkową Nagrodą Partnera Głównego 40. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! PKO Banku Polskiego za najlepszy debiut reżyserski uhonorowano Kristoffera Rusa za film "Za duży na bajki".

Nagroda dla Najlepszego Polskiego Filmu Animowanego trafiła do twórców obrazu "Astra" w reżyserii Michała Łubińskiego, natomiast Nagrodę dla Najlepszego Filmu Pełnometrażowego dla Dzieci otrzymał film "Smocza księżniczka".

Platynowe Koziołki, czyli nagroda promująca ideę wartościowej, niekomercyjnej sztuki filmowej dla dzieci i młodzieży, znajdującej się poza szerokim obiegiem dystrybucyjnym, trafiły do Feliksa Vanginderhuysena. Twórca został uhonorowany "w uznaniu za jego długotrwałe i niezwykłe zasługi dla filmu dziecięcego i młodzieżowego". Z kolei Piłkarskie Koziołki otrzymał film "Mecz o wszystko" Camiela Schouwenaara.

Między 30 listopada a 4 grudnia odbędzie się edycja online festiwalu. Filmy będą prezentowane na oficjalnej stronie www.alekino.com.

