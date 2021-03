Poznań: 14 mln zł z UE na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej

14 mln zł dofinansowania z UE przyznano na budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań. Dzięki systemowi, mieszkaniec będzie mógł wirtualnie sprawdzić, gdzie postawić swój dom, przedsiębiorca „zaprojektuje” fabrykę w 3D, a turysta ułoży plan wycieczki.

Jak podali twórcy projektu, Metropolitalny System Informacji Przestrzennej (MeSIP) stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby informacyjne w zakresie dostępu do wiarygodnej, a zatem spójnej i aktualnej informacji przestrzennej dla obszaru Metropolii Poznań. Wszystko po to, by zagwarantować zrównoważony rozwój Aglomeracji Poznańskiej na poziomie gospodarczym, środowiskowym i społecznemu. Dzięki temu projektowi, bez wychodzenia z domu, zainteresowany mieszkaniec będzie mógł wirtualnie sprawdzić, gdzie chciałby postawić swój nowy dom. Przedsiębiorca z kolei w systemie 3D "zaprojektuje" fabrykę, a turysta dokładnie ułoży plan wycieczki.

Wart blisko 16,7 mln zł projekt pn. "Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań" uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w wysokości 14 mln zł. Umowę w sprawie dofinansowania podpisali w poniedziałek marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, oraz wicestarosta poznański Tomasz Łubiński.

Beneficjentem dofinansowania jest Powiat Poznański - zaś jednostka realizująca projekt to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, który zrealizuje projekt we współpracy z Miastem Poznań oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

Marszałek podkreślił, że "projekt wpisuje się w Europejską Agendę Cyfryzacji; to tematyka, która będzie obecna przez najbliższe lata i jest jednym z topowych tematów, będących w centrum zainteresowania Komisji Europejskiej".

"Kwestia wykorzystania wszystkich informatycznych narzędzi, aby uprościć życie mieszkańcom UE i przybliżyć wszystkie usługi administracyjne mieszkańcom i ułatwić procesy decyzyjne, zbieranie i wymianę danych - to dziś konieczność. Musimy w ogólnoświatowym wyścigu konkurencyjnym - jako Unia Europejska - zajmować właściwe miejsce, a nie pozostawać z tyłu. Polska, jako członek UE, powinna w tej czołówce najlepszych europejskich krajów znaleźć swoje miejsce. Cieszę się, że ten projekt będzie w Wielkopolsce realizowany" - zaznaczył Woźniak.

Twórcy projektu tłumaczyli, że system skierowany jest dla każdego odbiorcy poszukującego kompleksowej informacji o metropolii w zakresie zagadnień związanych m.in. z gospodarką i zarządzaniem przestrzenią. "Głównym odbiorcą tak tworzonych usług i gromadzonych danych będą mieszkańcy oraz przedsiębiorcy metropolii, ale także - o ile nie najbardziej - pracownicy jednostek administracji samorządowej Metropolii Poznań, dla których dostęp do zintegrowanych danych z wielu rejestrów publicznych stanowić będzie, oczekiwaną od dawna nową wartość dodaną" - podkreślono.

Twórcy zaznaczyli również, że dla mieszkańców i przedsiębiorców system dostarczy dedykowane aplikacje, umożliwiające powszechny, nieodpłatny dostęp do informacji przestrzennej, łączącej dane gmin i powiatów Metropolii Poznań.

"Dostęp do tych danych będzie za pomocą łatwych i intuicyjnych w obsłudze portali mapowych oraz aplikacji mobilnej. Jej użytkownicy, wykorzystując swoje urządzenie wyposażone w kamerę cyfrową np. smartfon, będą mieć możliwość nałożenia na rzeczywiste obiekty w przestrzeni informacji o obiektach, lokalizacjach, i ich szczegółowych opisów w zakresie, w jakim zostało to zgromadzone w bazie" - wskazano.

Poza bezpośrednim dostępem do informacji przestrzennej system umożliwi również zdalną obsługę formularzy wniosków dla elektronicznych usług administracji publicznej (e-usług), jakie zostaną opracowane i uruchomione przez daną jednostkę administracji samorządowej.

