Poznań: 16 mln zł z UE na realizację projektów przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

16 mln zł dofinansowania z UE trafi do Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na realizację dwóch projektów. Jeden z nich koncentruje się wokół czynników środowiskowych wpływających na starzenie człowieka, drugi natomiast dotyczy oddziału okulistyki.

Umowę na unijne dofinasowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+ (WRPO 2014+) podpisał w środę marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzejem Tykarskim, oraz dyrektorem Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu dr. hab. Szczepanem Coftą.

"Podpisaliśmy dwie ważne umowy na obiekty w przestrzeni stolicy Wielkopolski. Projekt dotyczący Collegium Humanum ma wyrafinowany charakter, bo dotyczy trudnej do realizacji strefy B+R, czyli elementów związanych z wykorzystaniem nauki do celów komercyjnych. Nowy obiekt będzie miał częściowo taki charakter, jednak dofinasowanie unijne przeznaczone jest na jego niekomercyjną odsłonę. Ciekawy jest obszar badawczy, który będzie realizowany w Collegium Humanum - to wpływ czynników środowiskowych na jakość życia i proces starzenia" - podkreślił marszałek.

Rektor Uniwersytetu Medycznego tłumaczył, że Collegium Humanum to przedsięwzięcie badawcze, ale także gospodarcze i dydaktyczne. Wskazał też, że obiekt będzie ważny z punktu widzenia rozwoju kampusu uniwersytetu. W dobie pandemii, mają tam być też prowadzone badania z zakresu odpowiedzi immunologicznej na zakażenia, lekooporności bakterii i zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym.

Projekt "Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1: "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka", Działanie 1.1: "Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki". Warte blisko 37 mln zł przedsięwzięcie uzyskało prawie 12,5 mln zł unijnego dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+.

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest z kolei beneficjentem projektu pn. "Zdrowe oczy - rewitalizacja usług społecznych na terenie miasta Poznania poprzez rozbudowę obiektu szpitalnego przy ul. Szamarzewskiego o oddział okulistyki wraz z blokiem operacyjnym i poradniami okulistycznymi".

Warte blisko 19 mln zł zadanie zostało dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 3,5 mln zł i jest realizowane w Osi priorytetowej 9: "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.2: "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych", Poddziałania 9.2.1: "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych".

Przedmiotem projektu jest rozbudowa obiektu szpitalnego przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu o oddział okulistyki wraz z blokiem operacyjnym i poradniami okulistycznymi. Projekt został włączony do Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania.