Poznań: 31 lokali dostępnych w programie "Mieszkanie do remontu"

31 lokali o zróżnicowanym metrażu i liczbie pokoi dostępnych jest w pierwszej tegorocznej edycji programu "Mieszkanie do remontu" – poinformował w poniedziałek Urząd Miasta Poznania. Do wynajęcia dostępne są mieszkania o powierzchni od 20 m kw. do blisko 190 m kw.

Zgodnie z zasadami programu lokale należy wyremontować w terminie nie dłuższym, niż pół roku. W tym czasie osoby w nim uczestniczące nie płacą czynszu, a po wykonaniu wszystkich prac remontowych podpisują umowę najmu na czas nieokreślony.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu poinformował, że w pierwszej tegorocznej edycji programu do dyspozycji są mieszkania jedno i wielopokojowe - aż do sześciopokojowych. Można ubiegać się o nieruchomości zlokalizowane w atrakcyjnych częściach miasta, m.in. przy ul. Ratajczaka, Dąbrowskiego, Wawrzyniaka czy na placu Wolności.

"Powierzchnia lokali jest jeszcze bardziej zróżnicowana, niż w ubiegłorocznych odsłonach programu. Najmniejsza nieruchomość ma 20, a największa aż 189 metrów kwadratowych. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy w ostatnich edycjach byli zainteresowani również dużymi mieszkaniami, w których mogą zamieszkać rodziny wielodzietne" - podało miasto.

Program "Mieszkanie do remontu" kierowany jest do osób, które z przyczyn materialnych nie mogą uzyskać kredytu w banku lub nie stać ich na najem na rynku komercyjnym. Jest to również oferta dla rodzin i osób, które nie uzyskały dostatecznej ilości punktów, żeby ubiegać się bezpośrednio o miejskie mieszkanie socjalne lub komunalne.

Czemu rząd nie chce u nas drugiego Berlina? Zobacz „Rządową ławę”

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl