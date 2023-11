Poznań: 336 wniosków o wynajęcie mieszkania w ramach Społecznej Agencji Najmu

Do pilotażowego programu Społecznej Agencji Najmu w Poznaniu złożono 336 wniosków o wynajęcie mieszkania - podał poznański magistrat. Według założeń w pierwszej edycji programu udostępnionych miało być 100 lokali; do tej pory właściciele mieszkań zgłosili 74 nieruchomości.

Jak wskazano w komunikacie magistratu Społeczna Agencja Najmu (SAN) to nowy miejski program, który ma pozwolić na atrakcyjny cenowo i bezpieczny najem lokali. W imieniu samorządu miasta agencję prowadzi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL). SAN pośredniczy między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, których dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych.

"Potencjalni lokatorzy zainteresowani udziałem w programie mogli do 20 października składać wnioski o najem lokalu. Wpłynęło ich aż 336. Są one na etapie weryfikacji" - podał magistrat. Jak wskazano, oferta SAN jest adresowana m.in. do osób, które nie otrzymały pomocy mieszkaniowej z powodu zbyt wysokich zarobków lub niewystarczającej liczby uzyskanych punktów, albo nie zostały zakwalifikowane do programu "Mieszkanie do remontu".

Według założeń w pierwszej, pilotażowej edycji programu SAN zakładano udostępnienie 100 lokali, tymczasem do tej pory właściciele mieszkań zaoferowali 74 nieruchomości. Nabór mieszkań prowadzony jest w trybie ciągłym poprzez stronę internetową www.san.poznan.pl.

Magistrat zapewnia, że udział w Społecznej Agencji Najmu dla właścicieli mieszkań jest bezpiecznym rozwiązaniem, gdyż podpisują oni umowę z ZKZL i to miejska spółka jest odpowiedzialna za bieżące płatności i ewentualne remonty lokali.

"Publiczny partner, jakim jest ZKZL, to dla właścicieli wiarygodny kontrahent, który jest gwarancją stabilnego i regularnego wynajmu. Właściciele mieszkań - poza gwarancjami terminowej zapłaty w całym okresie najmu, otrzymania lokalu w stanie niepogorszonym i brakiem jakichkolwiek obowiązków związanych z kontaktami z najemcą - uzyskują też zwolnienie swoich dochodów z najmu z podatku dochodowego i VAT. Całościowym zarządzaniem nieruchomością zajmie się ZKZL" - opisano w komunikacie.