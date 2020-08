Poznań: 50 supersamochodów przejedzie w niedzielę A2, rozpoczynając Gran Turismo Polonia 2020

Niemal 50 najszybszych i najdroższych aut świata przejedzie w niedzielę autostradą A2, rozpoczynając Gran Turismo Polonia 2020. Tegoroczna edycja, z uwagi na pandemię określana przez organizatorów wersją light, będzie miała mniejszą niż dotychczas skalę.

"Nasz event jest ważnym punktem w kalendarzu letnich imprez Poznania oraz Toru Poznań, dlatego nie mogliśmy odmówić organizacji tegorocznej edycji" - podkreślił główny organizator wydarzenia Peter Ternström.

Jak dodał, "zależało nam na zachowaniu ciągłości i ważnej tradycji, jaką jest spotkanie w stolicy Wielkopolski. Pomimo wszystkich przeciwności zorganizowaliśmy mniejszą, wakacyjną edycję Gran Turismo Polonia".

Kierowcy ok. 50 supersamochodów spotkają się w sobotę w Warszawie, gdzie odbędzie się oficjalna kolacja otwierająca event. Następnie w niedzielę ok. godz. 14.00 grupa samochodów przejedzie wspólnie z hotelu InterContinental w Warszawie do poznańskiego hotelu Andersia, gdzie uczestnicy zatrzymają się do końca imprezy, czyli do środy. Będzie to w tym roku jedna z nielicznych okazji, aby zobaczyć samochody w trakcie dynamicznej jazdy, ponieważ tegoroczna edycja wydarzenia w całości będzie zamknięta. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne organizatorzy imprezy podjęli decyzję, aby w tym roku nie otwierać bram Toru Poznań.

"Mamy nadzieję, że to ostatnia edycja w takiej formule i za rok znowu będziemy mogli spotkać się w większym gronie miłośników motoryzacji" - zaznaczył Peter Ternström.

Miłośnicy motoryzacji będą mieli okazję zobaczenia supersamochodów w niedzielę na autostradzie A2 lub na parkingu przed poznańskim hotelem Andersia, gdzie tradycyjnie zaparkowanych zostanie kilka najciekawszych egzemplarzy. Wśród nich znajdzie się m.in. ferrari 488 pista and F8 tributo, lamborghini performante spyder czy aventador S, porsche 992 turbo S czy 991 GT2 RS oraz ponad 20 różnych wersji porsche GT3 i GT3RS, które są - jak wskazują organizatorzy - najpopularniejszymi samochodami La Famiglia Gran Turismo, liczącego ok. 4,5 tys. członków, europejskiego klubu właścicieli superaut.

Samochody w poniedziałek i wtorek będą też przemieszczać się między hotelem a torem, więc przez te dwa dni Poznań ponownie stanie się "polską stolicą supersamochodów".

"Tegoroczna edycja z przyczyn niezależnych od nas, nie jest taka, jaką ją pierwotnie planowaliśmy, ale jest, i razem z naszymi poznańskimi przyjaciółmi bardzo się z tego cieszymy. Jednocześnie już teraz pracujemy nad przyszłoroczną odsłoną, która będzie z wielu względów wyjątkowa. Więcej szczegółów podamy pod koniec roku" - zapewnił Peter Ternström.