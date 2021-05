Poznań: 500 tys. zł dofinansowania na małą retencję

Do 10 czerwca Urząd Miasta Poznania będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie działań związanych z małą retencją. Osoby prywatne mogą uzyskać do 5 tys. zł, a wspólnoty mieszkaniowe do 50 tys. zł. Na wsparcie inwestycji miasto zarezerwowało łącznie 500 tys. zł.

Poznański magistrat poinformował, że o dofinansowanie mogą starać się osoby prywatne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz instytucje i przedsiębiorcy. Miejska dotacja może pokryć do 80 proc. kosztów inwestycji. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na maksymalnie 50 tys. zł a pozostałe osoby i podmioty - do 5 tys. zł.

O dofinansowanie mogą starać się osoby, które są właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadają inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością na terenie Poznania.

W tym roku na wsparcie inwestycji w małą retencję Poznań przeznaczy 500 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 10 czerwca. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania puli pieniędzy.

Zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP Agnieszka Górczewska wyjaśniła, że dofinansowanie może być przeznaczone na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Może to być zbiornik naziemny lub podziemny na wodę opadową, ogród deszczowy, pojemnik czy studnia.

"Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego" - dodała Górczewska.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą pocztową lub poprzez skrzynkę elektroniczną ePUAP. Magistrat poinformował, że po ustaniu zagrożenia epidemicznego, podania o dotację będzie można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta na placu Kolegiackim. Szczegółowe Informacje o programie, wraz z wnioskami do pobrania, można znaleźć na wortalu Odnowa.

