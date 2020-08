Poznań: 75 miejsc pracy dla ekspertów branży IT

GFT - międzynarodowa firma dostarczająca oprogramowanie m.in. dla największych banków na świecie, rozszerza swój poznański zespół. Firma otrzymała grant Ministerstwa Rozwoju w wysokości 2,3 mln zł na utworzenie 210 nowych miejsc pracy, w tym 75 w siedzibie w Poznaniu.

GFT poszukuje specjalistów, którzy będą realizowali zadania o wysokim stopniu zaawansowania dla globalnych instytucji finansowych, a także dla sektora ubezpieczeń i przemysłu. Firma posiada swoje biura w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Obecnie zatrudnia 850 ekspertów w całej Polsce, w tym 230 w Poznaniu.

Firma otrzymała grant Ministerstwa Rozwoju w wysokości 2,3 mln zł na utworzenie 210 nowych miejsc pracy; 75 z nich - dla wysoko kwalifikowanych ekspertów branży IT - ma zostać utworzonych w siedzibie w Poznaniu.

"Lockdown wpłynął na czasowe spowolnienie rozwoju biznesu, ale nasza struktura kliencka zapewnia stabilność nawet w tak trudnym dla wszystkich czasie. Utrzymaliśmy zespół w niezmienionym składzie i możemy wrócić do realizacji planów związanych z otrzymanym grantem. Ministerstwo bardzo wysoko oceniło nasz wniosek - otrzymaliśmy 95 punktów na 100. Oznacza to, że nasi specjaliści realizują projekty ważne i innowacyjne. Cieszymy się podwójnie, że jednym z kluczowych dla ich realizacji miejsc jest właśnie Poznań" - podkreślił Managing Director GFT Poland Wojciech Mach.

Uzyskany grant pozwoli na nowe inwestycje w kwalifikacje organizacji i eksplorowanie technologii, które - jak podkreślono na konferencji - wkrótce mogą stać się kluczowe dla rozwoju innowacyjności i transformacji biznesowej klientów GFT. Programiści poszukiwani w tym momencie to osoby doświadczone w programowaniu w Java, JavaScript czy .NET, a także inżynierowie DevOps.

"Chcąc wyprzedzać rynek, postawiliśmy na własne inkubatory technologiczne. Są to tak zwane praktyki - Big Data, Blockchain, Cloud czy AI, które skupiają pasjonatów i ekspertów aktywnie rozwijających projekty w tych obszarach. W ramach realizacji grantu już w ubiegłym roku uruchomiliśmy programy szkolące młodych ekspertów w technologiach chmurowych" - tłumaczył w czwartek na konferencji prasowej Executive Delivery Manager GFT Poland Maciej Paszta.

"W ostatnim miesiącu powstała w GFT również nowa praktyka Virtual Banking. Została ona utworzona na kanwie pionierskiego projektu realizowanego przez polskie zespoły GFT na rynku azjatyckim. Jest to pierwszy na świecie w pełni wirtualny bank, w którym nasi eksperci musieli zastosować kombinację rozwiązań nigdy wcześniej nie stosowaną w bankowości, opartych na narzędziach Amazon Web Services. Dzisiaj młodzi adepci naszych programów szkoleniowych pracują nad własnym produktem GFT z tego obszaru" - dodał.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wskazał, że GFT to kolejna firma, która inwestuje w nowe miejsca pracy w stolicy Wielkopolski.

"To dowód na to, że nasze miasto jest jedną z najlepszych lokalizacji dla biznesu IT w tej części Europy. Zapewniamy firmom szerokie wsparcie, mamy doskonale wykwalifikowaną kadrę doświadczonych specjalistów, absolwentów poznańskich uczelni. To pozwala na sprawne łączenie nauki z biznesem w Poznaniu i sprawia, że sektor IT rozwija się bardzo dynamicznie, gwarantując wysoką jakość usług" - dodał.

W skali kraju GFT realizuje łącznie niemal 80 projektów dla prawie 30 klientów z całego świata. W ramach edukacji rynku pod kątem przydatnych technologii firma zdecydowała się również na wyspecjalizowaną współpracę z uczelniami - w tym m.in. na uruchomienie własnego przedmiotu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, we współpracy z Google Polska.