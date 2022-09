Poznań: 9. edycja festiwalu designu

Blisko 40 wystaw, warsztatów, projekcji filmowych, wykładów i dyskusji poświęconych wzornictwu przygotowano dla uczestników rozpoczynającej się w piątek 9. edycji Poznań Design Festiwal.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest "Dobrostan". Jak podali organizatorzy wydarzenia ma ono skłonić uczestników "do refleksji nad przejawami dobrostanu w architekturze, w przestrzeniach wspólnych i prywatnych, a także w kontakcie z przedmiotami codziennego użytku".

Dyrektor Poznań Design Festiwal Andżelika Jabłońska wskazała, że wydarzenia takie jak wojna na Ukrainie, kryzysy energetyczny i klimatyczny czy wysoka inflacja, skłaniają do refleksji nad pojęciem dobrostanu. "Czy mamy zasoby, by go osiągnąć i zrobić to, posługując się narzędziami, których dostarcza świat sztuki i wzornictwa? Sprawdzimy, jak w czasach niepewności rozumieją to pojęcie współcześni projektanci i projektantki i jak bardzo jest nam ono potrzebne w 2022 roku" - zaznaczyła.

Organizatorzy festiwalu przygotowali prawie 40 wydarzeń podzielonych na pięć bloków tematycznych, w tym warsztaty, wystawy oraz wydarzenia towarzyszące. "Nieważne, ile uczestnicy festiwalu wiedzą o designie - czy dopiero zaczynają z nim swoją przygodę, czy wiedzą już o nim prawie wszystko - kilkadziesiąt zaplanowanych wydarzeń ma wyzwolić kreatywność i motywować do twórczego działania" - podkreśliła Jabłońska.

W programie zaplanowano łącznie osiem wystaw; główna, pod nazwą "Laboratorium Dobrostanu", zostanie otwarta w piątek w poznańskim Starym Browarze. W kolejnych dniach zostaną przeprowadzone także warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Uczestnicy festiwalowych paneli dyskusyjnych będą rozmawiać m.in. o tym, czym jest dobrostan w architekturze, designie i przestrzeni publicznej. Będą też dyskutować o relacjach łączących ludzi, miasta i rzeki.

Festiwal potrwa do 1 października. Wstęp na organizowane w jego ramach wydarzenia jest bezpłatny, na część obowiązują zapisy. Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie www.poznandesignfestiwal.pl.

