Poznań: Akcja „Zgotujmy razem trochę dobra”

Akcja „Zgotujmy razem trochę dobra” to inicjatywa skierowana do lokalnych restauratorów, która jednocześnie ma wesprzeć ciepłym posiłkiem osoby potrzebujące oraz w kryzysie bezdomności. Restauratorzy mogą zgłaszać do akcji swoje lokale jeszcze do niedzieli 13 grudnia.

Jak wskazał poznański magistrat, "święta to czas pomagania - ale by zainspirować do pomocy innym nie tylko od święta i dobrze zakończyć ten mijający rok, miasto połączy siły z lokalnymi restauratorami. Wszystko po to, by wesprzeć ciepłym posiłkiem osoby potrzebujące oraz w kryzysie bezdomności i by pomóc zaangażowanym w wydarzenie restauracjom".

Organizatorzy akcji tłumaczyli, że każdy z lokali wybranych na podstawie zgłoszeń, który w ramach akcji przygotuje 25 posiłków dla potrzebujących, otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaznaczył, że "w ten sposób akcja będzie miała podwójną siłę. Skorzystają z niej nie tylko osoby w kryzysie bezdomności, ale także lokalne restauracje, które teraz bardzo potrzebują wsparcia".

Restauratorzy mogą zgłaszać swoje lokale do 13 grudnia poprzez formularz na stronie www.zgotujmydobro.pl. Spośród wszystkich zgłoszeń organizatorzy wybiorą 20 miejsc, które zostaną zaproszone do udziału w akcji odbywającej się 30 grudnia 2020.

Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta Poznania i agencja LUCKYYOU -pomysłodawca całej akcji - we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Pogotowiem Społecznym oraz POZnan.travel.