Poznań: Bezpłatne badania medyczne w ramach Białej Soboty

Lekarze kilku specjalizacji, w tym m.in. laryngolodzy, diabetolodzy, kardiolodzy będą przyjmować pacjentów na bezpłatne badania zorganizowane przez Caritas i samorząd Poznania w ramach tzw. Białej Soboty - poinformował poznański magistrat.

W sobotę od godz. 10 do godz. 13, w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu lekarze i pielęgniarki będą przyjmować mieszkańców chętnych do przebadania się. Z kolei na parkingu placówki, w godzinach od 9 do 14, będą działać specjalistyczne busy, w których będzie można zbadać np. stan swojego słuchu czy gęstość kości.

W gabinetach zorganizowanych w szkolnym budynku pacjentów będą przyjmować: diabetolog, laryngolog, ginekolog, otolaryngolog, neurolog, pulmonolog, chirurg onkolog, dietetyk, endokrynolog i kardiolog. Chętni będą mogli skorzystać z porady lekarza rodzinnego i protetyka słuchu, lub sprawdzić poziom glukozy, cholesterolu, trójglicerydów i ciśnienia krwi.

"Na stoisku poznańskiego towarzystwa Amazonki będzie można dowiedzieć się więcej o profilaktyce raka piersi i o sposobach walki z tym nowotworem. Stowarzyszenie chorych na czerniaka zaproponuje badanie znamion wideodermatoskopem, a na stoisku kliniki MedPolonia będzie można sprawdzić swoją wagę oraz BMI" - podano w komunikacie.

Dla odwiedzających wydarzenie przygotowano również wykłady i zajęcia dotyczące np. dietetyki czy bezpieczeństwa na drogach, a strażacy będą przypominali najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy. "Będzie można również dowiedzieć się więcej na temat opieki nad chorymi i seniorami w domu. Na stoisku Poznańskiego Centrum Świadczeń znajdą się informacje o Złotej Karcie Seniora, a także o pudełku życia" - dodano w informacji magistratu.

Na parkingu przed budynkiem szkoły, w specjalistycznych pojazdach, będzie można sprawdzić gęstość swoich kości, stan słuchu, zrobić RTG klatki piersiowej, a kobiety będą mogły zbadać piersi w mammobusie.

W poprzednich edycjach Białej Soboty organizowanej przez poznański Caritas brało udział około 1,2 tys. osób. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać wszyscy chętni, niezależenie od wieku. Za sobotnie wydarzenie organizowane w budynku szkoły odpowiada Caritas Poznań, a samorząd miasta za część przygotowaną na parkingu placówki.

Zobacz naszą rozmową ze Zbigniewem Jagiełłą, byłym prezesem PKO BP

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl