Poznań: Borsuk, czyli parowóz Borsig Bn2t znów wyjechał na tory Maltanki

W ten weekend pierwszy raz w sezonie 2020 na wąskie tory kolejki Maltanki wyjechał Borsuk, czyli parowóz Borsig Bn2t. Kolejka, której trasa wiedzie wzdłuż Jeziora Maltańskiego, uznawana za jeden z symboli Poznania i obowiązkową atrakcję turystyczną miasta.

"4 i 5 lipca, sobota i niedziela, to pierwsze dni w sezonie 2020, kiedy na wąskie tory Maltanki wyjedzie Borsuk - parowóz z niezwykłą historią. Został wyprodukowany w Zakładach Augusta Borsiga w Berlinie w 1925 r. Pełnił służbę w majątku ziemskim w Obrzycku, a po wojnie w Zakładach Chemicznych w Chorzowie, gdzie później został pomnikiem. Przekazany Poznańskiemu Klubowi Modelarzy Kolejowych, został odbudowany i - w 1999 r. - skierowany do eksploatacji. Obecnie jest ozdobą taboru wykorzystywanego na Maltance" - tłumaczyła rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka.

Parowóz nosi imię Agusia. Nazywany jest również Borsukiem od spolszczenia nazwy fabryki, z której się wywodzi.

Smogulecka dodała, że podobnie jak w minionych latach Borsuk ponownie będzie woził pasażerów, ciesząc przy tym oko osób spędzających czas nad poznańskim Jeziorem Maltańskim.

"Na trasę będzie wyruszał co drugi weekend - od tego aż do końca września. Za każdym razem parowóz należy właściwie przygotować do drogi, a to oznacza, że aby mógł wyjechać w pierwszy kurs z pasażerami o godzinie 10.00, przygotowania należy rozpocząć nad ranem. Cała procedura trwa około 5 godzin" - wskazała.

Maszynista Filip Bebenow tłumaczył, że aby przygotować parowóz do drogi "kocioł musi być napełniony wodą, a następnie przystępuje się do oczyszczania płomieniówek, paleniska i popielnika".

"Trzeba przygotować suche drewno, następnie rozpalić je w palenisku. W miarę rozgrzewania się kotła drewno stopniowo zastępuje się węglem. Trzeba poczekać, aż woda w kotle się zagotuje, a para osiągnie ciśnienie 12 atmosfer. Należy jeszcze sprawdzić działanie armatury - najważniejsze są przyrządy wodowskazowe i zasilające kocioł w wodę - posmarować układ napędowy. Jeszcze tylko uzupełnić zapas wody i węgla na tendrze i można wyruszyć na szlak" - wskazał.

Poznańska kolejka Maltanka kursuje od 1972 r. i w każdym sezonie przewozi ponad 100 tys. pasażerów. Tor kolejki o szerokości 600 mm i długości 3850 m łączy rondo Śródka z poznańskim ogrodem zoologicznym. Trasa biegnie wzdłuż brzegu Jeziora Maltańskiego. Kolejka rozpoczyna drogę od przystanku Maltanka, później zatrzymuje się na stacjach Ptyś i Balbinka, a kończy w Zwierzyńcu. W taborze Maltanki są także lokomotywy spalinowe.