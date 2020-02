Poznań: Budowa trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka; ruszają konsultacje społeczne

W piątek rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka w Poznaniu. Nowa trasa ma połączyć Wildę i centrum, a także stać się elementem osi komunikacyjnej północ-południe.

Jak poinformowała spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, celem konsultacji jest zaprezentowanie mieszkańcom Poznania koncepcji nowej linii.

Koncepcja budowy trasy tramwajowej wraz z ograniczeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka od skrzyżowania z ul. Matyi do ul. 27 Grudnia będzie dostępna na stronie internetowej www.projektcentrum.pl od piątku 14 lutego. W trakcie konsultacji zaplanowano także spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 18 lutego w Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.

Zainteresowani mieszkańcy będą mogli składać do 28 lutego swoje propozycje, opinie i uwagi do przygotowywanego projektu budowlanego bezpośrednio, drogą mailową na adres: projektcentrum@um.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną: Urząd Miasta Poznania - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Przygotowywany projekt ma posłużyć do realizacji drugiego etapu Programu Centrum, w ramach którego do tej pory przebudowano ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka.

Spółka poinformowała, że zakończenie prac projektowych związanych z budową trasy tramwajowej zaplanowano na czerwiec.

Budowa zaplanowana na lata 2021-2022 będzie realizacją drugiego etapu Programu Centrum. Uzyskał on dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania, które ma się stać przyjazną przestrzenią publiczną. Koncepcja zakłada również ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego oraz preferencje dla ruchu pieszego i rowerowego.

Zgodnie z założeniami, tramwaj na ul. Ratajczaka ma połączyć poznańską Wildę z centrum miasta i stanowić element osi komunikacyjnej północ-południe.