Poznań: Ciepło odzyskane z odlewni aluminium ogrzeje 4,5 tys. mieszkań

Ciepło wykorzystywane do wytopu aluminium w poznańskiej odlewni Volkswagen Poznań ogrzeje około 4,5 tys. mieszkań. W zakładzie uruchomiono instalację do odzyskiwania energii cieplnej z pieców gazowych – poinformowała w poniedziałek spółka.

Rzecznik prasowy spółki Volkswagen Poznań Patrycja Kasprzyk poinformowała, że projekt rekuperacji ciepła powstającego podczas wytopu aluminium firma realizuje razem z przedsiębiorstwem Veolia Energia Poznań.

Jak opisała podczas procesu wytapiania aluminium w piecach gazowych odlewni powstają znaczne ilości ciepła, które do tej pory niewykorzystane trafiały bezpośrednio do atmosfery. Obecnie ciepło to jest kierowane do wymiennika, gdzie ogrzewa wodę, a finalnie jest przekazywane do instalacji ciepłowniczej firmy Veolia Energia Poznań.

Montaż instalacji do odzysku ciepła z pieców odlewniczych rozpoczął się na przełomie III i IV kw. 2021 r. "W tej chwili instalacja pracuje na jednym z pieców. Jeszcze w czerwcu 2022 r. ruszy na drugim, a na kolejnych dwóch do końca tego roku. W sumie, ciepło odzyskiwane będzie z czterech pieców odlewniczych" - opisała Kasprzyk.

Według danych podanych przez firmę, Veolia przejmie i wprowadzi do sieci ciepłowniczej energię cieplną o wartości energetycznej 56 tys. GJ. Pozwoli to na ogrzanie około 4,5 tys. mieszkań w 45 budynkach wielorodzinnych, a także centrum handlowego oraz zakładu gospodarki odpadami znajdujących się na poznańskim Górczynie.

"Dzięki tej inwestycji poznańska elektrociepłownia Karolin, dotychczas dostarczająca tam energię cieplną, wyemituje rocznie o 2 440 ton CO2 mniej i zużyje ok. 3 200 ton węgla rocznie mniej" - wskazała rzeczniczka VW.

Prezes zarządu Volkswagen Poznań Dietmar Mnich podkreślił, że zastosowane rozwiązanie wywiera pozytywny wpływ nie tylko na zakład firmy. "Realizując założenia naszej strategii pomagamy zmniejszyć emisje dwutlenku węgla w Poznaniu, zredukować występowanie wysp ciepła i skierować blisko 16 tys. MWh energii cieplnej rocznie do ogrzewania domów, hal i obiektów handlowych znajdujących się w jej sąsiedztwie. To doskonały przykład korzyści, jakie może nowoczesne miasto czerpać z przemysłu 4.0 zlokalizowanego w jego granicach" - podkreślił.

Rzeczniczka firmy dodała, że od 2017 r. odlewnia Volkswagen Poznań odzyskuje ciepło powstające przy pracy sprężarek i przekazuje je do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Odlewnia Volkswagen Poznań powstała 25 lat temu i obecnie jest jedną z największych w Europie. W zakładzie są produkowane m.in. obudowy skrzyni biegów, obudowy sprzęgła, głowice cylindrowe i inne części konstrukcji pojazdów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl